Gustavo Lema le quitó peso a la goleada sufrida por los Pumas ante Atlético San Luis

Los Pumas de la UNAM sufrieron su primer revés del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX al caer en su visita al Atlético San Luis (3-1) en un partido que dejó un sabor agridulce para el director técnico del cuadro universitario, Gustavo Lema, quien más allá del resultado destacó el juego mostrado por sus dirigidos.

Así lo señaló durante la rueda de prensa posterior al choque disputado el viernes por la noche y correspondiente a la segunda fecha del torneo. El estratega de los Pumas destacó la falta de contundencia que mostraron ante el San Luis que sumó su segundo triunfo del semestre.

Ulises Rivas al minuto 71 anotó el único tanto de los Pumas de la UNAM, mientras que Leo Bonatini (m.9), Sebastien Salles (m.64) y Benjamín Galdames (m.83) pusieron los tantos por el cuadro local que venía de imponerse ante el Mazatlán (0-1) en la primera jornada.

SAN LUIS POTOSI, MEXICO – JANUARY 19: Javier Guemez of Atletico San Luis competes for the ball with Piero Quispe of Pumas UNAM during the 2nd round match between Atletico San Luis and Pumas UNAM as part of the Torneo Clausura 2024 Liga MX at Estadio Alfonso Lastras on January 19, 2024 in San Luis Potosi, Mexico. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

“Me siento orgulloso de la entrega que tuvieron, de lo que propusieron en el campo. Hicieron un partido en el que lo único que no me gustó fue el resultado, porque tuvimos 19 tiros, ocho a puerta, con el 53 por ciento de posesión ante un rival que cuando la tiene lo hace bárbaro”, comentó Gustavo Lema sobre el desempeño de sus dirigidos.

Gustavo Lema se encuentra en su primer torneo al frente de los Pumas luego de su designación tras la salida de Antonio Mohamed. El “Turco” salió del equipo universitario después de la eliminación sufrida en el pasado Torneo Apertura 2023 en las semifinales al caer ante los Tigres de la UANL con un resultado global de 2-1.

El director técnico evitó hacer mayor referencia a la actuación de los árbitros tomando en cuenta que durante el partido los jugadores de los Pumas cuestionaron las decisiones del principal Iván Antonio López. Sin embargo, Gustavo Lema reiteró que prefiere mantenerse lejos de esas polémicas.

El entrenador Gustavo Lema junto a su cuerpo técnico después de la derrota sufrida por los Pumas de la UNAM en su visita a Potosí en donde se midieron al Atlético San Luis. (Leopoldo Smith/Getty Images)

“Del trabajo de los árbitros me van a escuchar decir siempre lo mismo, no es algo que nosotros podamos manejar, prefiero no hablar y ya saben lo que pienso. Es una posición muy difícil la de ellos y no es algo que podamos manejar”, prosiguió el estratega argentino.

Sobre la ausencia del uruguayo Gustavo Del Prete, el entrenador señaló que tomaron la decisión de que no jugara ante la posibilidad de que salga próximamente del equipo. Hay negociaciones adelantadas con el Mazatlán y no quisieron exponerlo en el encuentro ante San Luis.

Con esta revés los Pumas de la UNAM quedan con saldo de una victoria y una derrota en este arranque del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Sigue leyendo:

– Cruz Azul no pudo ganar debido a que un portero que tiene prestado en el Juárez les detuvo un penalti al final del encuentro

– Andrés Guardado habló sobre la decisión que lo llevó a firmar con el Club León para volver a jugar en México: “Demostraron que querían que jugara con ellos”

– Alan Pulido no se quedó callado y le respondió en sus redes sociales a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti después de que este lo llamara “tronco”