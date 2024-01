Cruz Azul no pudo ganar debido a que un portero que tiene prestado al Juárez les detuvo un penalti al final

La jornada 2 del torneo Clausura de la Liga MX dio inicio la noche del viernes con tres partidos, incluyendo el segundo triunfo seguido para San Luis y Necaxa, que han tenido un buen inicio. Además, el Cruz Azul no pudo ganar debido a que un portero que es de su propiedad les atajó un penalti en la recta final de su encuentro.

Sebastián Jurado, portero veracruzano que vistió los colores de Cruz Azul desde 2020, tuvo buenas intervenciones en contra de la Máquina, el equipo que hace pocas semanas lo cedió a préstamo al FC Juárez. Y este viernes, el arquero de 26 años se lució para ayudar al equipo fronterizo a sacar un 0-0 en casa ante los celestes.

Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana, estuvo presente en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Luego que en el primer tiempo ya había tenido realizado buenas intervenciones, Jurado realmente apareció en la segunda parte. A los 62 minutos evitó el gol visitante al tapar el remate de media tijera del uruguayo Gabriel Fernández y luego quedarse con la pelota a dos tiempos.

A los 86′, el seleccionado mexicano Uriel Antuna recibió un pase en el área y al recortar fue fouleado por Arturo Ortiz. El árbitro Erick Yair Miranda señaló penalti. Era la gran oportunidad para Cruz Azul de tomar la ventaja y acercarse a su primer triunfo del torneo luego de que en la semana inaugural perdieron ante Querétaro.

Ángel Sepúlveda fue el encargado de cobrar el penalti y lo hizo por el centro del arco, pero el portero Jurado redondeó su gran noche al desviar con la pierna izquierda y frustrar a su exequipo.

Ambos conjuntos obtuvieron su primer punto del Clausura, aunque eso no será de mucha satisfacción para el nuevo entrenador del Cruz Azul, Martín Anselmi, quien desde un principio tiene presión de dar resultados.

Jugadores del San Luis festejan el gol de Sébastien Salles-Lamonge (19) contra Pumas. /Foto: Imago7/Sebastian Laureano Miranda

San Luis liquida a Pumas y Necaxa remonta en Puebla

En San Luis Potosí, el equipo de casa fue más contundente que los Pumas de la Universidad para derrotarlos 3-1 y llegar a 6 puntos en el joven torneo.

El brasileño Leonardo Bonatini abrió el marcador a los 9 minutos al rematar de pecho un centro de Ricardo Chávez tras excelente combinación por derecha.

Pumas tuvo algunas oportunidades de gol en el primer tiempo que no pudo convertir y ya en la segunda parte sacudió las redes por conducto de Eduardo Salvio, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Entonces a los 62′, San Luis armó el contragolpe y el francés Sébastien Salles-Lamonge anotó el 2-0 con remate franco de derecha luego de tremendo enganche de Vitor Ferreira.

El equipo del Pedregal se metió en la pelea al descontar a los 71′ en remate de Ulises Rivas tras el largo pase de Robert Ergas desde la banda izquierda.

Pero Benjamín Galdames, jugador nacido en la Ciudad de México, mató a Pumas a los 82′ al recortar en el área y anotar de zurda el 3-1 para concretar otro contraataque de los rojiblancos.

Edgar Méndez celebra el primer gol del Necaxa en la voltereta contra Puebla. /Foto: Imago7 Crédito: Imago7

Y en Puebla, el equipo de la franja ganaba 1-0 a Necaxa con anotación del canadiense Lucas Cavallini a los 59 minutos por la vía del penal. Sin embargo, los Rayos vinieron de atrás y ganaron el partido 1-2 con goles del español Edgar Méndez a los 78′ y el colombiano Diber Cambindo a los 83′, ambos en remates de cabeza, el segundo de ellos en un tiro libre.

Mientras Puebla se queda en blanco tras dos partidos, Necaxa llega a 6 unidades empatando en el liderato parcial a San Luis.

Este sábado se jugarán Toluca vs. Mazatlán, América vs. Querétaro y Atlas vs. Tijuana. El domingo, Tigres vs. Chivas, Santos vs. Monterrey y Pachuca vs. León.

