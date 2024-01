EE.UU. declara como “muertos” a dos agentes especiales SEAL perdidos en el mar

Dos agentes de las fuerzas especiales SEAL, que desaparecieron en una operación para incautar armas iraníes destinadas a rebeldes hutíes de Yemen, fueron declarados muertos luego de 10 días de búsqueda sin éxito, informó el Ejército de Estados Unidos el domingo.

El Comando Central (Centcom) de Estados Unidos había indicado previamente que los dos comandos SEAL perdidos en el mar formaban parte de la operación del 11 de enero, en la que personal élite de operaciones especiales abordó una nave frente a las costas de Somalia para incautar partes de misiles hechas en Irán.

“Lamentamos anunciar que, luego de 10 días de búsqueda exhaustiva, nuestros dos SEALs desaparecidos no han sido localizados y su estatus ha sido cambiado a fallecidos”, indicó el Centcom en un comunicado.

