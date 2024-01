Usher promete grandes sorpresas para su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl

Usher siempre se ha distinguido por ser un perfeccionista en sus shows, y recientemente comentó que hará un homenaje a sus ídolos en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, además de invitar al escenario a otras celebridades.

El cantante de 45 años reveló en una entrevista a Vogue que había soñado desde hace 30 años con presentarse en ese evento deportivo, y que mostrará elaboradas coreografías, cambios de vestuario y hasta patinaje: “Esta noche fue seleccionada específicamente en mi mente para que el R&B tomara el escenario principal. No sólo música R&B, sino interpretación de R&B, conexión de R&B, espíritu de R&B”.

El partido de futbol americano se llevará a cabo el 11 de febrero en el estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada, y Usher quiere homenajear a artistas que se han presentado en esa ciudad -ya sea en shows de tributo o en residencias-, como Michael Jackson, Prince, Frank Sinatra y Elvis Presley. “La gente sintonizará un partido de futbol, ​​pero espero que cuando vean esa actuación en el medio tiempo se vayan con algo que los esté curando. Algo que les haga sentir esperanza, y no sólo mirar al pasado, sino tener esperanza para el futuro y tener esperanza para un tipo de futuro diferente al que estamos viendo ahora mismo”.

En su cuenta de Instagram el artista conocido por éxitos como “Yeah”, “Burn” y “U Remind Me” compartió el trailer de su show, en el que contará con invitados sorpresa. En el promocional aparece un coro de gospel y una banda escolar, además de videos caseros grabados durante su niñez y adolescencia.

Hay otra sorpresa que Usher tiene preparada para sus fans: el 9 de febrero, dos días antes del Super Bowl, lanzará su noveno álbum, Coming Home. Es su primera colección de temas inéditos desde 2016, que contará con invitados como H.E.R., Latto y Jungkook. Al ser entrevistado por Zane Lowe, el cantante comentó que el disco “es una carta de amor una vez más al legado de mi carrera. He regresado a casa de muchas maneras diferentes. La elección de la música y la reconexión con algunas de las personas con las que he trabajado en mi pasado. Y siempre quise trabajar con escritores con los que realmente he hecho discos número uno. En cierto sentido, vuelvo a casa porque estoy en ese espacio cómodo. Cuando estás en casa, estás cómodo. Cuando estás en casa, te sientes conectado, te elevas y te inspiras”.

Sigue leyendo: