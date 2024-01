Jamie Foxx y Cameron Diaz retomaron el rodaje de Back in Action. El fin de semana, los actores fueron vistos filmando una de las escenas de la película, que había puesto en pausa sus grabaciones debido a los problemas de salud que presentó el actor el año pasado.

Foxx y Diaz fueron vistos en Atlanta filmando una escena física en la que tuvieron que saltar de una camioneta y correr hacia un edificio, lo que demuestra que el actor se está recuperando de los problemas de salud que tuvo.

El rodaje de Back in Action comenzó en diciembre de 2022 en Londres, donde se vio al dúo filmando varias escenas desde un crucero hasta una caminata por un bosque cubierto de nieve. Luego la producción se mudó a Atlanta.

En abril del año pasado, la hija de Jaime Fox reveló a través de su cuenta de Instagram que el actor enfrentaba una “complicación médica”.

“Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer. Afortunadamente, gracias a una acción rápida y una gran atención, ya está en recuperación. Sabemos lo querido que es y apreciamos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo”, indicó la hija del actor en ese momento.

De acuerdo con la revista People, la complicación de salud que sufrió el actor no ocurrió mientras estaba en el set de filmación de Back in Action.

El actor, de 55 años, estuvo bajo observación en un centro médico en el estado de Georgia, donde trabajaba en el rodaje de una nueva película de Netflix.

¿Qué le pasó a Jamie Foxx?

Desde que se supo que el actor había sufrido una complicación médica se especuló que había sufrido un derrame cerebral; sin embargo, nunca se confirmó que le había ocurrido.

En mayo, el actor habló sobre la terrible experiencia de salud que vivió y compartió que se sentía “bendecido” y agradeció el apoyo que recibió de sus seguidores. También aseguró que no quería que lo vieran en ese estado, sin especificar que le ocurrió.

“Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así, hombre. Quiero que me vean riendo, pasándolo bien, de fiesta, contando chistes, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a salir adelante”, dijo.

En ese momento, Foxx aseguró que estaba listo para regresar a los sets. “Si a partir de ahora me ven salir y que de vez en cuando se me salten las lágrimas, es porque ha sido duro. He estado enfermo. Pero ahora vuelvo a estar de pie, así que me van a ver activo otra vez”, indicó.

En diciembre surgió una ola de rumores en torno a la filmación de Back in Action, entre los que destacaba una supuesta enemistad entre Diaz y Foxx; sin embargo, la actriz desmintió los rumores.

“Jamie es el que mantiene a todo el equipo animado y todo el mundo lo quiere. La pasábamos muy bien en el set de grabación con él, es muy profesional, en todos los sentidos”, dijo en el podcast Lipstick on the Rim de Molly Sims.

