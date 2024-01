Entrenador de Artur Beterbiev menciona la razón por la que Canelo Álvarez ha evitado al ruso

John Scully, entrenador de Artur Beterbiev, mencionó que la razón por la que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no ha evitado un enfrentamiento con el campeón unificado de peso de las 175 libras es porque el ruso lo dobla en tamaño.

En una entrevista para Fight Hype, Scully afirmó que no culpa a Canelo Álvarez por evitar haber peleado con Beterbiev hace algunos años y preferir a Sergey Kovalev y Dmitry Bivol cuando subió al peso semipesado, ya que en esa época el ruso era la bestia de la división.

“Hay una razón por la que Canelo no ha peleado con Artur (Beterbiev). Cuando quiso subir a 175 libras, no escogió a Artur. Y no se equivoquen, hay una razón por la que Canelo no escogió a Artur, lo evitaron, y no los culpo. Y esa razón es que Artur está del doble de tamaño que él (Canelo)”, dijo.

Canelo Álvarez expresó que una pelea con Artur Beterbiev tendría sentido porque es campeón unificado. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

“Cuando eligió a Bivol para pelear, Bivol no era un gran nombre como si lo es ahora. Él escogió a Bivol para no escoger a Artur, y eso nos dice mucho. Y de la misma forma escogió antes a Kovalev en vez de escoger a Artur. Dicen que si grazna como pato, y si camina como pato, muy probablemente sea un pato. Canelo pudo haber peleador con Artur, en una época en que si le preguntaban a alguien quién era la bestia de la división, te iban a responder que era Artur, incluso en esos años”, añadió.

Cabe destacar que Canelo Álvarez ha subido en tres ocasiones a las 175 libras para ganar cinturones por lo que no sería extraño que quisiera enfrentar a Beterbiev. La primera vez fue contra Kovalev en 2019 y obtuvo el cinturón de la OMB. Después lo hizo nuevamente en 2020 contra Callum Smith a quien le arrebató los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), The Ring y súper de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En el 2022, el mexicano ascendería de nuevo al peso semipesado para intentar quitarle el cinturón de la AMB a Dmitry Bivol, pero sería vencido en la decisión unánime de los jueces.

Canelo Álvarez venció a Sergey Kovalev en noviembre de 2019 en Las Vegas, Nevada. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

De hecho, tras su victoria sobre Callum Smith, Artur Beterbiev expresó que solo una vez pensó en pelear con Canelo Álvarez y fue cuando venció a Kovalev porque tenía un cinturón en la categoría, pero después que lo dejó vacante al ruso no le interesó más el mexicano.

A pesar de que Canelo Álvarez sí le gustaría un duelo contra Beterbiev, el ruso ha dejado claro que no está interesado en el mexicano porque su único objetivo en estos momentos es Dmitry Bivol, quien posee el cinturón que le falta para coronarse como campeón indiscutido en las 175 libras.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

Por su parte, Artur Beterbiev es el campeón unificado del peso semipesado del CMB, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El ruso no ha perdido y tiene 19 victorias con 19 nocauts.

