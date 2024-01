La Opinión Hoy: La Liga MX se pone “retro”

No es el 2007, ni el 2010, es el mismísimo año 2023 y las contrataciones bomba de la Liga MX que son Andrés Guardado y Javier “Chicharito” Hernández, dos de los jugadores más emblemáticos que ha dado el fútbol mexicano este siglo y que buscan cerrar sus brillantes carreras en casa en el fútbol que los vio nacer pero partir muy rápido.

Hernández vuelve al club de sus amores Las Chivas del Guadalajara, mientras que Guardado reforzará a León debido a que según sus propias palabras: “Grupo Pachuca lo apoyó sin condición”.

“Jesús Martínez me llamó personalmente, me dijo: ‘Andrés tienes las puertas abiertas de Grupo Pachuca si quieres venir acá y para nosotros va a ser un orgullo que vengas con nosotros’ y la verdad que me dio mucha tranquilidad, más allá que se dio no se dio, pero el saber que una persona de tu país por lo menos este te abre las puertas y dices Andrés aquí tienes las puertas abiertas si necesitas venir, la verdad que es algo que a mí me llegó que lo valoro muchísimo y como se lo dije se lo dije a él que no lo voy a olvidar”, dijo Andrés Guardado

Andrés Guardado del Real Betis reconoce a los aficionados mientras se retira durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Real Betis y el FC Barcelona en el Estadio Benito Villamarín el 21 de enero de 2024 en Sevilla, España. (David Ramos/Getty Images)

Casi 17 años de carrera en Europa hacen de Andrés Guardado el mexicano con más partidos en el viejo continente, fue ídolo indiscutible en el PSV Eindhoven, Deportivo la Coruña y el Real Betis mientras que el Chicharo tocó el cielo futbolístico jugando con el Manchester United y con el Real Madrid, aunque probablemente su mejor fútbol lo desarrolló en el Bayer Leverkusen antes de regresar al continente americano con el Galaxy de la MLS y ahora con el equipo que lo vio nacer a él, a su padre, a su abuelo, aunque todavía no es oficial su fichaje eventualmente lo será.

“A ver como ya sabrán el secreto a voces que se ha estado ahí platicando mucho en la prensa y los medios de comunicación, esta semana mi representante va a estar en Guadalajara, mi prioridad es regresar al rebaño, regresar a las Chivas, no hay nada oficial, no se ha cerrado absolutamente nada también la directiva tiene muchísimas ganas y muchísimos deseos de que se dé, yo estoy haciendo todo de mi parte también ellos lo están haciendo”, Javier Hernández Balcázar.

Chicharito, con 35 años de edad, tiene el récord de goles anotados con la Selección Mexicana con un total de 52, por su parte Guardado de 37 posee el récord de más partidos jugados con “El Tri” fueron 179 encuentros en los que El Principito vistió la camiseta Azteca.

