Lupillo Rivera y el mensaje que envió a sus padres a solo unas horas de entrar a “LCDLF”

Con el inicio de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” a la vuelta de la esquina, el cantante mexicano Lupillo Rivera dio mucho de qué hablar gracias al conmovedor mensaje que le dedicó a sus padres por medio de redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el denominado “Toro del corrido” abrió su corazón en una carta a don Pedro Rivera y doña Rosa Amelia Saavedra.

“Algún día serás padre y lo entenderás…”, comienza Lupillo Rivera, con voz entrecortada y lágrimas en los ojos, el mensaje en el que primero se dirige a su padre. “Gracias por hacerme un hombre de bien”.

“Sabe usted padre que siempre he he sido leal, siempre lo he tratado con mucho amor, siempre ha sido mi héroe y por siempre lo amaré, pase lo que pase”, añadió emocionado.

Por su parte, doña Rosa Amelia Saavedra recibió el cariño de su hijo por medio de las palabras: “Y a mi madre simplemente gracias por el corazón que me dio”, exclamó en el video que atrajo la atención de miles de internautas.

Esta interacción en redes sociales dio mucho de que hablar entre el público, pues desde hace varios años el cantante ha hecho público el distanciamiento que tiene con sus familiares frente y detrás de las cámaras.

Para muchos, este mensaje con las emociones a flor de piel sean el resultado de su aislamiento previo al ingreso a “La Casa de los Famosos”. Recordemos que en esta edición, el hermano de Jenni Rivera compartirá casa con diversas celebridades para llevarse el gran premio de $200,000 dólares: Maripily Rivera, Thali García, Alfredo Adame, Daniela Alexis “La Bebeshita” y Pedro Figueira “La Diva Divaza”, por mencionar algunos.

