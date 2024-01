Nikkole Teja, para muchos la futbolista más bella de la Liga MX, anunció su retiro del fútbol

La estancia de Nikkole Teja en Puebla y su regreso al fútbol fue demasiado breve. Apenas a unos días de volver a las canchas, la jugadora, considerada por muchos como la más bella de la Liga MX Femenil se despidió de este deporte.

Teja, de 24 años, se dio a conocer como futbolista en las centellas del Necaxa, pero obtuvo más seguidores cuando concluyó su contrato con el equipo el verano pasado y se apartó del fútbol durante un torneo para dedicarse a sus redes sociales y lanzar su cuenta de OnlyFans.

Sin embargo, para este Clausura 2024 había decidido hacer eso a un lado y volver a las canchas, así que fichó por el Puebla, club que la anunció con bombo y platillo el pasado 4 de enero; sin embargo, el idilio duró poco.

Sólo 19 días estuvo la mediocampista en su nuevo equipo, con el que ni siquiera logró debutar en las 4 jornadas en las que estuvo en la banca.

Y este miércoles Nikkole anunció su retiro del fútbol profesional, agradeciendo a todos los fans y las personas importantes que la acompañaron durante su corta carrera.

“He tomado la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida”, dijo en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

Teja, originaria de Seattle Washington, llegó a México hace 6 años y poco a poco se fue ganando un lugar en el fútbol profesional, pese a que no relación alguna con el deporte del país.

“Llegué a este país sola, a mis 18 años, sin conocer a nadie y sin hablar el idioma. Pero siempre tuve el sueño de jugar futbol de manera profesional y aquí pude lograr eso. Se lo que valgo como jugadora, hija, amiga y sobre todo como persona”, acotó.

“Si esta es la única vida que voy a vivir, estoy feliz de haber conocido y amado al fútbol. Si hay otra vida después de esta, espero encontrarlo otra vez y sentir que el futbol me ame también”. Mencionó.

Horas antes de su mensaje, el Club Puebla ya había anunciado su salida, destacando que la mediocampista se fue por decisión propia, ya que decidió emprender proyectos personales ajenos al balompié en los que le deseó mucho éxito.

