John Ryder quiere arruinarle los planes a Jaime Munguía con Canelo Álvarez: “Espero salir victorioso”

John Ryder espera salir victorioso este sábado 27 de enero frente a Jaime Munguía para arruinarle la oportunidad al nativo de Tijuana de enfrentar a continuación a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de las 168 libras.

En declaraciones a la agencia de noticias PA, Ryder reconoció que la pelea con Munguía no será nada fácil, pero apuesta que su gran experiencia en este nivel le será suficiente para acabar con las aspiraciones de su rival mexicano.

“Están poniendo a Munguía para pelear con Canelo en mayo, y yo les quiero arruinar esa fiesta. Yo tengo más experiencia, y sé que eso suena extraño porque tengo menos peleas que él, pero he tenido una vasta experiencia a este nivel, y la experiencia es algo que no se puede comprar”, dijo.

Jaime Munguía reconoció que John Ryder es uno de los boxeadores más peligrosos que enfrentará. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Él ha tenido las cosas a su modo, y ahora yo lo voy a enfrentar en el centro del ring. No le puedo permitir que me eche para atrás en la forma que él quiera, o dejarlo entrar en ritmo y hacer su pelea. Tiene un ritmo de pelea alto, con buena variedad de goles. No diría que es muy rápido, pero tira muchos golpes, así que va a ser difícil mantenerse en movimiento e ir hacia adelante. No espero una pelea fácil, aprendí como es pelear contra un mexicano con Canelo. No espero una noche de trabajo fácil, pero espero salir victorioso”, agregó.

Cabe destacar que Jaime Munguía indicó que John Ryder es un peleador peligroso, pero que está preparado para enfrentarlo. El pugilista británico vuelve a la acción después de perder ante Canelo Álvarez el pasado mes de mayo por el campeonato indiscutido de las 168 libras en tierras aztecas, combate donde el tapatío le rompió la nariz al británico en el segundo asalto y fue elogiado por no ser noqueado y aguantar los doce rounds con el tapatío.

En cambio, Munguía debutó en el peso supermediano ante Sergiy Derevyanchenko y lo venció por decisión unánime en un reñido encuentro que se decidió por un derribo del mexicano en el último round. De ganar esta pelea, el mexicano –que hace poco fue nombrado retador obligatorio de Canelo Álvarez por la Organización de Boxeo (OMB)– podría enfrentar al campeón indiscutido de peso supermediano el próximo cinco de mayo, según reportó Salvador Rodríguez de ESPN.

John Ryder quiere recuperarse de su derrota ante Canelo Álvarez en México. Foto: ULISES RUIZ/AFP vía Getty Images.

John Ryder, de 34 años, viene de perder por decisión unánime ante Canelo Álvarez el pasado mes de mayo. El británico posee récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y 6 reveses como profesional.

Por su parte, Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la OMB y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime. El mexicano cuenta con un récord de 42 victorias y 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· John Ryder admite que es el rival más difícil de Jaime Munguía y quiere ser el primero en vencerlo

· Jaime Munguía sobre su pelea contra John Ryder: “Es un rival peligroso, pero estamos preparados”

· Julio César Chávez advierte que Jaime Munguía noqueará a John Ryder: Estoy seguro de que va a ganar