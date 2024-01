Justin Timberlake se presentará en el programa “Saturday Night Live”

El cantante Justin Timberlake tiene todo listo para su regreso a la escena musical, y el próximo sábado se presentará en el programa de televisión “Saturday Night Live”, en el que interpretará su nuevo sencillo “Selfish”.

Timberlake no se presenta como invitado musical en ese show desde diciembre de 2013; será la séptima ocasión en ocupar el escenario de “SNL”, si se toman en cuenta sus apariciones como miembro del grupo NSYNC. La emisión del 27 de enero será conducida por la actriz Dakota Johnson.

Este jueves se estrenará “Selfish”, un tema que combina pop con R&B y que Justin cantó en su concierto del 19 de enero en el teatro Orpheum. Él compartió en su cuenta de Instagram la portada del single, una foto de Charlotte Rutherford que lo muestra de espaldas y usando un saco negro.

Esa canción será la primera a promocionar del álbum Everything I Thought It Was, producido por Timbaland y que será el primer trabajo del cantante en plan solista desde Man Of The Woods, editado en 2018. En esa misma red social también publicó un trailer en el que se escucha la voz en off del actor Benicio Del Toro.

El 31 de enero Justin Timberlake se presentará en el salón Irving Plaza de Nueva York. El año pasado la reunión con sus compañeros de NSYNC fue bien recibida por sus fans; muchos han preguntado cuándo será el lanzamiento de un nuevo álbum del grupo, pero hasta el momento no hay una fecha definida para ello, ni para una gira, por lo que tendrán que esperar hasta que termine toda la promoción de Everything I Thought It Was.

