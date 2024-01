A sus 61 años, Demi Moore presume silueta de reloj de arena en un vestido de gala

Tremendo revuelo causó la actriz estadounidense Demi Moore luego de su paso por la alfombra roja del estreno de la serie “Feud: Capote vs The Swans” en Nueva York. Y es que la famosa comprobó que la edad no es impedimento para lucir despampanante y contar con una figura de impacto.

La ex pareja de Bruce Willis optó por un elegante vestido de la casa de moda Balmain con plumas, brillos y curvas con pedrería. Sin embargo, hubo un detalle dentro de su confección que terminó por convertirla en el tema de conversación entre el público.

Hablamos de el bordado con pedrería en forma de cisne que contribuyó a evidenciar su figura de reloj de arena ante la mirada curiosa de los asistentes a la premiere.

Además de los lentes de los paparazzis, el momento quedó inmortalizado por medio de una publicación que la histrionisa realizó desde su cuenta oficial de Instagram.

El carrusel de imágenes la dejó ver posando frente al espejo frente a su equipo de maquillaje y peinado. No sin antes tomarse un par de fotografías junto a su mejor amigo canino.

“Lista para el estreno, cortesía de @bradgoreski @kristoferbuckle@djquintero. Me quedó perfecto. Me puse este impresionante vestido @balmain”, escribió Demi Moore para acompañar el post que desató toda una ola de piropos a solo unas horas de haber salido a la luz.

“Amo a esta mujer”, “Una de las mujeres más bellas de Hollywood”, “Wow. Te vez increíble”, “No puedo soportar toda esta belleza en una sola publicación”, “Te queda como un guante, chica” y “Una hermosa pieza para una hermosa mujer”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

