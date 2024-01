Britney Spears expulsada del Four Seasons por incidente en la piscina

Britney Spears alejada de la industria musical, sigue dando de qué hablar, pues el diario The Sun asegura que un prestigioso Hotel la a vetado por su “comportamiento extraño”. El personal del resort de Westlake Village ha tenido dificultades con las acciones de la estrella pop durante el último año.

Britney Spears, ha sido huésped habitual del hotel de cinco estrellas cercano a su mansión en Thousand Oaks, parece haber sido vetada temporalmente de la propiedad tras varios incidentes. El personal del Four Seasons relató que la cantante, de 42 años, perturbó la tranquilidad del hotel, con quejas de otros huéspedes sobre su conducta al pasearse desnuda junto a la piscina. Además, su comportamiento en general ha sido descrito como “extraño” y “molesto” por algunas fuentes.

Pese a ser una visitante conocida de las instalaciones del spa y centro de belleza, esta es la segunda vez que la artista es vetada del recinto. “Britney ha sido vetada del hotel, le han levantado el veto y ahora está vetada nuevamente”, reveló una fuente interna.

Aunque no ha habido una declaración de Britney respecto al incidente, un representante de “la Princesa del Pop” aseguró que la historia “no era cierta”. En cualquier caso, no sería la primera vez que medios como The Sun o Page Six desarrollan noticias falsas sobre Spears.

Es a través de su Instagram donde la cantante ha presumido su estancia en el lujoso hotel con fotos con poca o nada de ropa, pero es precisamente dicha desnudez la que incomodó a los huéspedes y provocó que fuera vetada. Pues es el medio el que asegura que la cantante no es bienvenida “Britney ha estado yendo al Four Seasons en Westlake Village durante años, pero recientemente ha estado causando un dolor de cabeza al personal”

“Para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum… ¡Nunca volveré a la industria de la música!”, puntualizó la artista en sus redes sociales.

No obstante, la historia del Four Seasons no es tan descabellada tomando en cuenta que Britney es fanática de pasearse en topless e “incomodar a la gente”. Así lo reiteró en su cuenta de Instagram en medio de las acusaciones con una publicación donde bailaba con un vestido en tonos dorados. El video fue acompañado de la leyenda “Silencio incómodo… Me encanta hacer que la gente se sienta incómoda… Brindo por el oro”.

Britney Spears vetada del Four Seasons de Beverly Hills en 2008

Esta no sería la primera vez que Britney enfrenta problemas de esta naturaleza; en 2008, se reportó que fue impedida de entrar al Four Seasons de Beverly Hills debido a quejas de huéspedes y personal. Incluso, se redactó un “aviso de allanamiento” legal para solicitar asistencia policial y mantenerla alejada.

En el último año, Britney también tuvo que enfrentarse a la ley después de que en septiembre fuera multada por conducir a exceso de velocidad. Poco menos de un mes después, volvió a ser multada por estacionarse en doble fila cerca de su hogar en Thousand Oaks. La policía incluso llegó hasta la puerta de su casa después de que subiera un video bailando con cuchillos, haciendo que sus fanáticos comenzaran a preocuparse.

