Robert García piensa que Jermall Charlo no está en su momento para pelear con Canelo Álvarez

Robert García, famoso entrenador mexoamericano, piensa que Jermall Charlo todavía no está en su momento para pelear con Saúl ‘Canelo’ Álvarez luego de que se rumorara que el tapatío podría enfrentar al campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a continuación.

En una entrevista con Izquierdazo, García explicó que Charlo ha tenido muchos problemas personales que lo han afectado y tampoco se vio bien en su regreso ante José Benavídez Jr., por lo que debería pensarlo mejor, aunque no culpa al estadounidense por querer la pelea con Canelo Álvarez porque hay mucho dinero en juego.

“A mí me hubiera gustado ver otra pelea más. Una pelea donde quizá haya un poquito más de atención para Canelo, pero Canelo es una estrella que no importa con quién pelee, él va a generar mucho. Charlo para mí contra (José) Benavídez no fue una de sus mejores presentaciones. Para mí ha tenido muchos problemas personales, pienso que no está en su momento de enfrentar a alguien como Canelo”, dijo.

Jermall Charlo venció a José Benavídez Jr. en su regreso al ring en noviembre tras dos años ausente. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

“Yo pienso que como negocio Canelo es una gran estrella y peleando con Canelo vas a ganar la bolsa más grande de tu vida. Así que por eso no puedo culpar a Charlo, él va a hacer lo que es posible para él asegurarse, asegurar a su familia alrededor de él”, añadió.

Jermall Charlo regresó de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental donde el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo apoyó en todo el proceso y lo mantuvo como campeón de peso mediano a pesar de las críticas. El estadounidense venció a José Benavídez Jr. por decisión unánime -en una pelea donde no estuvo en juego su título- y de una vez pidió una oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez.

En cambio, Canelo Álvarez expresó en diciembre que todavía no decide quién será el siguiente oponente a quién enfrentará el cinco de mayo, pero los nombres que más suenan para entrar al ring con el mexicano son el de Jaime Munguía, Jermall Charlo, Terence Crawford y David Benavídez.

Canelo Álvarez tiene muchos nombres sobre la mesa para poner en juego su campeonato indiscutido en mayo. Foto: Denis Poroy/Getty Images.

Jermall Charlo, de 33 años, volvió a la acción desde su última pelea en junio de 2021, cuando derrotó a Juan Macías Montiel, y tuvo éxito en el cuadrilátero al vencer a José Benavídez Jr. el pasado mes de noviembre. El campeón estadounidense de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 33 peleas con 22 nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

