Sergio Mayer envía un contundente mensaje a sus ex compañeros de Garibaldi

A pesar de los dimes y diretes que se han generado en torno a su relación con sus ex compañeros de la agrupación Garibaldi, ahora GB5, el cantante y actor Sergio Mayer envió un mensaje en el que aseguró que nunca tuvo la intención de cerrarles las puertas a nivel profesional.

En entrevista con varios medios de comunicación, el ex integrante de “La Casa de los Famosos México” aseguró no querer seguir alimentando una narrativa de enemistad entre el y sus ex compañeros.

“Jamás les iba yo a cerrar las puertas a mis compañeros, no es el caso. Pero no tengo problema si están o no están, si tienen o no el nombre,” apuntó el famoso. “Y si ganan el nombre, ¡que padre! Ojalá y lo tengan”.

“Somos los originales. Por supuesto que estoy convencido de que ‘Garibaldi’ somos los originales”, recalcó. Sin embargo, esto no evitó que el mexicano les mandara un mensaje de apoyo y deseándoles éxito en esta etapa.

“Siempre lo dije y mandé mensajes detrás de cámaras: ‘Hagan las cosas bien’”, dijo contundente el también empresario para poder pasar la página y enfocarse en nuevos proyectos.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez durante las últimas semanas que el nombre de Sergio Mayer se encuentra en el ojo del huracán. Y es que no podemos olvidar que recientemente se enfrentó a las declaraciones emitidas por su ex compañera en “La Casa de los Famosos”, Wendy Guevara.

En una entrevista con Adela Micha, la ganadora del reality aseguró que Sergio Mayer se había tomado atribuciones de representante que, de acuerdo con su relato, no le había otorgado: “No firmé nada… Él subió con ejecutivos y dijo que yo le había pedido que él me ayudara a ciertas cosas, como las campañas de marcas y esas cosas, yo no sabía”, dijo.

Por su parte, el histrión no se quedó callado y dio respuesta a las declaraciones con el siguiente mensaje: “Voy a exhibir los documentos porque están firmados por ella y por Joel. Todavía hace tres días entregué casi 600 mil pesos a su mánager de cosas que yo he traído a la mesa. Tres campañas, cerca de 4 millones de pesos”.

