Trump vs Haley: una pelea cada vez más violenta por los ataques de Trump contra su única rival

La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, se está volviendo más desafiante ante los esfuerzos de Donald Trump por sacarla de la carrera primaria republicana de 2024, empujando y presionando al expresidente y alentando a sus partidarios a usar los ataques de Trump como una insignia de honor.

Al regresar a su estado natal el miércoles, Haley se burló del discurso de victoria de Trump en New Hampshire la noche anterior, en el que el expresidente se enfureció por el discurso de concesión que Haley acababa de pronunciar.

Haley dijo que Trump “se enfureció”, lo llamó “inseguro” y declaró que “debería sentirse amenazado, sin lugar a dudas”. Ella puso en duda su capacidad mental usando la misma línea de ataque que Trump y sus aliados han lanzado durante mucho tiempo contra el presidente Joe Biden y desafió a Trump a debatir con ella uno a uno.

En las últimas semanas se ha incrementado el respaldo de algunos millonarios hacia la figura de única mujer que le pelea la candidatura a Donald Trump. Crédito: CCHRISTIAN MONTERROSA | AFP / Getty Images

Súper PAC de Haley recauda más que el de Trump

El principal súper PAC que respalda a Nikki Haley dijo el jueves que había recaudado $50.1 millones de dólares en la segunda mitad de 2023, una suma considerable que eclipsa la cantidad aportada por el principal súper PAC que respalda al expresidente Donald J. Trump.

El grupo, SFA Fund Inc., proporcionó la cifra a The New York Times pero no ofreció detalles adicionales sobre sus finanzas.

El súper PAC alineado con Trump, MAGA Inc., dijo el jueves que había recaudado más de $46 millones de dólares en la segunda mitad de 2023 y que había terminado el año con poco más de $23 millones de dólares en efectivo disponibles.

Trump amenazó a los donantes de Haley

Donald Trump esencialmente amenazó a los donantes de Nikki Haley con la excomunión de su movimiento político el miércoles por la noche, declarando que rechazaría las contribuciones de cualquiera que donara a la campaña primaria de su oponente.

“Cuando me postulé para un cargo y gané, me di cuenta de que los ‘donantes’ del candidato perdedor acudían inmediatamente a mí y querían ‘ayudarme'”, escribió en su plataforma de redes sociales. “Esto es estándar en política, pero ya no conmigo”.

Donald Trump no quita el dedo del renglón en su intento porque Nikki Haley ponga fin a su campaña. Crédito: Scott Olson | Getty Images

Lista para pelear

La exgobernadora Nikki Haley de Carolina del Sur ha dicho que se está preparando para su batalla contra Donald Trump en las elecciones primarias de su estado natal el próximo mes.

Haley aterrizó en Carolina del Sur el miércoles y nuevamente aumentó la presión contra Trump.

Las encuestas muestran que Haley está muy por detrás de Trump en Carolina del Sur, donde muchos de sus antiguos aliados se han vuelto contra ella y el electorado de las primarias republicanas es mucho más conservador que el de New Hampshire, donde perdió ante Trump por 11 puntos.

Sin embargo, ella sigue siendo una espina clavada en el costado de Trump y continúa provocándolo mucho más que los otros contendientes del expresidente que ya se retiraron del campo electoral republicano.

Los ayudantes de Haley dijeron que eso es intencional.

Su campaña se está preparando para que Trump vaya demasiado lejos contra Haley. Un funcionario de campaña dijo a CNN que los ataques de Trump serían una “pieza clave” en el camino de Haley para ganarse a los votantes en Carolina del Sur antes de las primarias del 24 de febrero.

