Issabela Camila niega separación de Sergio Mayer tras asegurarse que lo echó de su casa

En los últimos días los nombres de Issabela Camil y Sergio Mayer ocuparon las primeras planas de la prensa, al llegarse a decir que la parejita estaría pasando por una crisis y que el actor ya no viviría en la casa que comparten desde hace varios años en el área de Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Tras las fuertes especulaciones que los persiguieron, la propia Issabela rompió el silencio y negó de forma categórica que su matrimonio esté en crisis luego fe que el también político decidiera incursionar en OnlyFans.

“No sé de qué se trata, ahorita estamos en un momento muy lindo, pero sí ha habido momentos complicados, como en todas las relaciones, así es, los matrimonios no es fácil, una relación no es fácil, es compleja, hay momentos más difíciles que otros”, compartió Issabela.

Además de ella, también Sergio Mayer habló de lo sucedido luego d que el reportero Gabriel Cuevas asegurar que ya no estaban durmiendo bajo el mismo techo, incluso la hermana de Jaime Camil señaló que fue ella la que lo impulsó a incursionar en la famosa plataforma para adultos.



“Si todo empezó por mí, yo fui la de la idea, imagínate. Pues mira, yo creo que lo quieren ver a él, no a mí, pero no sé, la verdad no me lo había planteado”, se sinceró.

