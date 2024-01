Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, habría sometido a 13 mujeres a contacto sexual no deseado

Una investigación realizada por el Departamento de Justicia (DOJ) reveló que, durante su etapa exgobernador de Nueva York, Andrew Mark Cuomo, sometió a al menos 13 mujeres a contacto sexual no deseado.

Aunque renunció a su cargo como mandatario estatal en 2021 después de que la fiscal general Letitia James publicó informes que lo acusaban de acoso sexual, el demócrata de 56 años nunca aceptó haber violentado a nadie.

Sin embargo, un minucioso trabajo de recopilación de evidencias y los testimonios de varias mujeres, reveló que, entre 2013 y 2021, Cuomo abusó del poder que le representaba su cargo como funcionario.

“Sometió al menos a 13 empleadas del estado de Nueva York, incluidas empleadas de la Cámara Ejecutiva, a un ambiente de trabajo sexualmente hostil.

El gobernador Cuomo sometió repetidamente a estas empleadas a contacto sexual no deseado y no consensuado; comiéndose con los ojos; comentarios sexuales no deseados; apodos basados en el género; comentarios sobre su apariencia física; y/o trato preferencial basado en su apariencia física“, señala parte del informe presentado recientemente por el DOJ.

Lo controversial del caso es que presuntamente la cámara y el personal superior de Cuomo eran conscientes de su conducta indebida, así como de las acusaciones que pesaban en su contra, pero no hicieron nada para reprenderlo y poner fin a sus fechorías.

No obstante, después de que Kathy Hochul, asumió el puesto de gobernadora ante la renuncia de Andrew Mark Cuomo, la esposa del exfiscal William J. Hochul Jr., además de destituir a los empleados de la cámara ejecutiva que solaparon al depredador sexual, también promulgó varias reformas orientadas a evitar cualquier repetición de este tipo de conductas indebidas.

Cabe señalar que Brittany Commisso, quien fungió como exasistente ejecutiva del exmandatario neoyorquino, decidió demandarlo por conducta sexual inapropiada.

“El continuo acoso sexual por parte del acusado Cuomo incluyó insinuaciones sexuales no deseadas, comentarios sexualizados sobre la apariencia y asuntos personales, las relaciones, sus citas, su vida sexual y su matrimonio, asignación de tareas humillantes y degradantes, abrazos, besos, toques sexuales en los glúteos y contacto forzado del pecho.

Todo lo cual fue objetivamente irrazonable y abusivo y razonablemente percibido por la demandante como abusivo. Una alteración adversa de las condiciones y términos de empleo que debía sufrir para conservar su puesto de trabajo y evitar cambios adversos en las condiciones de empleo que, de hecho, sufrió posteriormente como represalia por rechazar y denunciar los mismos”, señala parte de la querella legal a la cual podrían sumarse otras de las presuntas víctimas de Cuomo.

