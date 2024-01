Jennifer Lopez produce el live action de “Bob el Constructor” con Anthony Ramos como protagonista

La adaptación cinematográfica en formato live action de “Bob el Constructor” ha sido confirmada a través de la revista Variety, marcando otro proyecto de Mattel Films tras el éxito de la película de Barbie. Jennifer Lopez, la reconocida actriz y cantante de ascendencia puertorriqueña, asume el rol de productora en este nuevo proyecto cinematográfico.

Anthony Ramos, actor y cantante estadounidense de 32 años conocido por su participación en películas como “Transformers: El Despertar de las Bestias” y “En el Barrio”, ha sido seleccionado para dar vida al personaje principal, Bob el Constructor. La trama del live action llevará a Bob, también conocido como Roberto, a Puerto Rico para abordar un importante proyecto de construcción.

El live action de “Bob el Constructor” tiene como objetivo “celebrar las texturas vibrantes y coloridas de las naciones latinas del Caribe y su gente”, además de destacar problemas que afectan a la isla y profundizar en el significado de construir. La película busca ofrecer una experiencia cinematográfica que refleje la diversidad y riqueza cultural de la región.

Jennifer Lopez, a través de su casa productora Nuyorican Productions, no solo desempeñará el papel de productora, sino que también ha confirmado su compromiso con el proyecto a través de sus redes sociales. Su participación destaca su continuo respaldo a la representación latina en la industria cinematográfica de Hollywood.

Además de Jennifer Lopez, Anthony Ramos también se une como productor de la película. El guion estará a cargo del colombiano Felipe Vargas, cuya edad aún no ha sido revelada.

La película de “Bob el Constructor” se suma a la lista de producciones live action de Mattel Films, que incluye proyectos como Hot Wheels, American Girl y Polly Pocket. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno en salas, este nuevo proyecto promete ser una experiencia única que combina la popularidad del personaje infantil con una narrativa enfocada en la riqueza cultural y los desafíos que enfrenta la isla de Puerto Rico.

Anthony Ramos enfrentó peligro en el set de “Transformers: Rise of the Beasts”

El séptimo capítulo de la saga Transformers, titulado “Transformers: Rise of the Beasts”, marcó el debut de Anthony Ramos como protagonista, retomando la trama de la exitosa película “Bumblebee”. La historia, ambientada en Nueva York en 1994, introdujo a Noah, interpretado por Ramos, un ex militar experto en electrónica que se vio envuelto en una épica batalla entre Autobots, Maximals y Terrorcons contra Unicron.

Sin embargo, la producción de “Transformers: Rise of the Beasts” no estuvo exenta de desafíos, como reveló Anthony Ramos en una entrevista posterior al estreno. Durante la filmación, el actor sufrió un incidente peligroso cuando un fuego artificial, utilizado como parte de los efectos especiales, casi incendia su vestuario. A pesar del riesgo, el equipo logró controlar rápidamente la situación, y la escena se incluyó en la versión final de la película.

Este incidente se sumó a otros percances ocurridos en el set de filmación de películas de Transformers en el pasado. En 2011, una extra llamada Gabriela Cedillo fue golpeada con un cable durante la producción de “Transformers: Dark of the Moon”. Además, se informó de un accidente automovilístico que involucró a una camioneta de la policía y un Chevrolet Camaro amarillo.

