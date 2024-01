Multimillonario que respaldaba a Nikki Haley, ahora deja de apoyarla

Reid Hoffman, magnate cofundador de LinkedIn, quien respaldaba a Nikki Haley, decidió pausar el apoyo financiero que le brindó previo al arranque de las primarias en New Hampshire, esto después de percatarse que Donald Trump continúa fortaleciéndose en la disputa por la carrera presidencial.

El multimillonario californiano de 56 años donó un cuarto de millón de dólares el mes pasado a SFA Fund, Inc, el súper PAC alineado con Haley, pero ante la dolorosa derrota que sufrió la exgobernadora en el estado donde se suponía iba a imponerse claramente a Trump, ahora opta por retirarle su respaldo financiero.

En una entrevista concedida al canal de televisión Fox News, Dmitri Mehlhorn, asesor de filantropía política del cofundador de LinkedIn, reconoció que el desempeño de Haley les genera dudas.

“Antes de las primarias, hicimos una inversión en la gobernadora Haley porque vimos que su desempeño en New Hampshire podría darle un camino para derrotar a Donald Trump.

Ahora, antes de recomendar otra inversión en esta etapa posterior del proceso, necesitaría ver un nuevo camino potencial hacia la victoria, dado que ella no ganó en New Hampshire.

La única forma en que puedo ver un camino es si Trump tiene un ‘momento senior’ y ella es capaz de explotarlo para persuadir a los votantes republicanos de que él ha perdido el control”, indicó.

A pesar de sumar dos derrotas al hilo, Nikki Haley insiste en seguir adelante, aunque llegue a perder en Carolina del Sur. (Erik S. Lesser / Agencia EFE)

Asimismo, dejó en claro que si la única mujer que se presentó en el proceso de selección republicana con el objetivo de que su nombre aparezca en la boleta presidencial no da muestras de remontar en la campaña, entonces buscarán otra opción para impedir el retorno del magnate neoyorquino a la Casa Blanca.

“Si queda claro que el Partido Republicano ha decidido nominar a Trump, no tenemos más remedio que centrar nuestra atención en derrotar a Trump en las elecciones generales”, enfatizó.

A media semana, Andy Sabin, magnate multimillonario del metal quien también había simpatizado con la posibilidad de que Nimrata Nikki Randhawa Haley pudiera ganar la candidatura del partido conservador, cambió su percepción y le recomendó abortar dicha misión y decantarse en favor de Donald Trump.

“Tienes que saber cuándo marcharte. Es hora de que Nikki Haley se vaya. No hay absolutamente ninguna ventaja en que ella vaya a Carolina del Sur. Y hay un tremendo inconveniente: Si no puedes ganar tu propio estado, no hay razón para seguir adelante”, señaló ante el pronóstico de que la exgobernadora también perderá mediante los votos de los ciudadanos a los cuales gobernó.

