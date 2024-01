Toluca se lo toma con calma con Alexis Vega: “Mientras no esté preparado, no vamos a arriesgar”

El debut de Alexis Vega con el Toluca tendrá que esperar un poco más del tiempo esperado después de que desde el equipo anunciaran que no tenían ninguna prisa en el que su nuevo jugador haga su estreno en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

El director técnico del Toluca, Renato Paiva, lo dejó claro este viernes después del empate que sacó su equipo ante Puebla (1-1) en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del campeonato mexicano en el que todavía no conocen la derrota luego de tres partidos disputados.

“No vamos a arriesgar porque él viene de Chivas, pero no vamos a emocionarnos por eso o a precipitarnos por eso. Primero esta la salud y el rendimiento de Alexis. Mientras él no esté preparado para que su juego aparezca, no vamos a arriesgar sea por lo que sea”, comentó Paiva.

El director técnico del Toluca, Renato Paiva, previo al encuentro que disputó su equipo ante el Puebla en el estadio Cuauhtémoc de Puebla correspondiente a la tercera fecha del Clausura. (Hilda Ríos/EFE)

El entrenador del Toluca que acumula dos empates y una victoria en este arranque del semestre, destacó que vienen realizando un trabajo de recuperación para el ex jugador de las Chivas de Guadalajara que fue inscrito como nuevo refuerzo de los Diablos hace más de una semana.

“Ya he dicho que Alexis está en un trabajo de fortalecimiento muscular especial. Por los análisis y los exámenes que hemos hecho él no estaba bien en cuestiones musculares y le estamos dando estructura física para que pueda poner la parte que tiene, que es su calidad técnica y táctica”, explicó Renato Paiva.

De esta manera el estreno de Alexis Vega con el Toluca todavía es una incógnita tomando en cuenta que el equipo tiene por delante un duelo especial para el delantero ya que en la próxima jornada se enfrentarán ante el Rebaño Sagrado para el que ya fue descartado.

Los jugadores del Toluca se lamentan después de que Puebla se fuera adelante gracias al tanto de Fernando Navarro en el encuentro de este viernes que terminó con un empate. (Hilda Ríos/EFE)

“Fue nuestra responsabilidad”

Renato Paiva también habló de lo que fue el empate (1-1) ante Puebla el viernes, un resultado que para el entrenador de los Diablos se dio más por su culpa que por el juego mostrado por el rival, aunque no quiso restarle méritos a lo hecho por el equipo dirigido por Ricardo Carbajal.

“Claramente perdimos dos puntos aquí. No es por faltarle el respeto al trabajo que hicieron los del Puebla, pero es más por sentir que fue nuestra responsabilidad, en especial por regalar una primera mitad”, agregó Paiva sobre el resultado del encuentro.

El Toluca tendrá una dura semana con un par de partidos del Clausura 2024, primero ante las Chivas de Guadalajara el miércoles y luego se verán las caras ante el Club León el próximo sábado en un partido en el que ya podría estar disponible Andrés Guardado con La Fiera.

El experimentado mediocampista mexicano es junto a Javier “Chicharito” Hernández con el Rebaño Sagrado, los grandes regresos de jugadores aztecas a la Liga MX después de un exitoso paso por el fútbol europeo.

