Eduardo Fentanes explicó las razones por la que los entrenadores mexicanos no brillan en la Liga MX

Varios entrenadores mexicanos se han quejado de la subestimación que sienten en su propia liga al momento de dirigir. Los clubes de la Liga MX prefieren procesos con estrategas extranjeros antes que apoyarse en los aztecas. Eduardo Fentanes, uno de los pocos mexicanos activos en la Liga MX, ofreció sus consideraciones sobre este caso.

El entrenador de los Rayos del Necaxa considera que los entrenadores mexicanos tienen muy pocas oportunidades de tomar proyectos ambiciosos de dentro de la Liga MX. Los grandes clubes buscan primero a un extranjero con experiencia, antes que a un estratega azteca.

Fentanes considera que esta condición no le permite crecerse a los entrenadores mexicanos. Los estrategas aztecas tienen que asumir proyectos cuyos objetivos no son tan grandes y la posibilidad de sobresalir son realmente bajas.

“El lograr desarrollar entrenadores es igual de importante que desarrollar técnicos mexicanos; a veces al mexicano siempre lo mandan a proyectos o equipos que no tienen tanta jerarquía y por ende no se crece. A veces al técnico mexicano, los directivos no les dan la oportunidad de dirigir a algún equipo, y a parte los medios crean mala fama para que no podamos destacar”, explicó Fentanes para W Deportes.

🚨"A los técnicos mexicanos les dan equipos inferiores, por ende no se crece": Eduardo Fentanes en Exclusiva para AS en W

…

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA⬇️🔴https://t.co/H5JrZK3mfX — W Deportes (@deportesWRADIO) January 24, 2024

De los 20 equipos del fútbol mexicano, solo 4 cuentan con presencia mexicana en sus banquillos. Miguel Herrera (Xolos de Tijuana), Ricardo Carbajal (Club Puebla), Eduardo Fentanes (Rayos del Necaxa) y Diego Mejía (Bravos de Juárez).

Fentanes critica que los futbolistas mexicanos regresen a la Liga MX

En el último tiempo, la Liga MX ha recibido a grandes futbolistas de vuelta. Para el Clausura 2024 jugarán Andrés Guardado en el Club León y Javier Hernández con las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, Eduardo Fentanes no está de acuerdo con que algunos futbolistas mexicanos dejen Europa para regresar a México.

Estos casos pueden ser relacionados con Jesús Corona, Diego Lainez, Marcelo Flores y Érick Gutierrez, futbolistas que aún tenían condiciones para mantenerse en el Viejo Continente, pero que decidieron regresar a la Liga MX.

“Yo pensaría que entre más futbolistas mexicanos se puedan ir a Europa es mucho mejor, pero veo mal que se regresen al fútbol mexicano en un corto o largo plazo”, sentenció.

El Necaxa quiere sobresalir

Dirigidos por Eduardo Fentanes, los Rayos del Necaxa buscan pelear por puestos importantes en esta temporada. En esta campaña, el modesto conjunto mexicano ha arrancado con buen pie. Tras dos jornadas, el Necaxa ha logrado derrotar al Club Atlas y al Club Puebla. El arranque ha sido perfecto para un equipo que busca quedarse en la parte alta de la tabla.

“El objetivo es estabilizar la tabla del cociente para que Necaxa no sufra los bajos puestos de la Liga MX. Hay que estar conscientes de la deuda que tiene el Necaxa, pero a pesar de ello nuestros proyectos de cantera son los más importantes”, agregó.

Sigue leyendo:

· ¿Qué hará Andrés Guardado después del retiro?

· El cruce de Diber Cambindo a Cruz Azul

· El Club América sigue con su paso perfecto en el Clausura 2024

· Chicharito se reencontrará con los aficionados mexicanos como una estrella mundial