U2 actuará en los premios Grammy desde ‘The Sphere’ de Las Vegas

La banda irlandesa U2 lidereada por Bono actuará en directo desde el recinto The Sphere de Las Vegas durante la celebración de los premios Grammy, que se llevarán a cabo en Los Ángeles el próximo 4 de febrero. Así lo informó la Academia de la Grabación.

Una noticia muy importante es que el segmento en el que aparecerá la banda de rock también contará con “una entrega de premios especiales”, que aún no se han anunciado, y tampoco se determinó si el espectáculo tendrá público.

Al darse a conocer la lista de nominados a los Premios Grammy 2024, se han difundido y los fans van descubriendo los artistas que se subirán sobre el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles para deleitarnos con algunos des sus últimos hits en directo.

Hace unos días la Academia de la Grabación de los galardones dio a conocer que artistas como Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Travis Scott y Billy Joel también formarán parte del espectáculo de la 66 edición de la gala.

Hay que recordar que en el 2023, U2 se convirtió en la primera banda en presentarse en el recinto de alta tecnología The Sphere, que se inauguró el pasado otoño, con su residencia titulada ‘U2:UV Achtung Baby Live’, centrada en las canciones de su álbum Achtung Baby'(1991). Y dicho show terminará temporada el 2 de marzo de 2024.

La última vez que U2 formó parte de una ceremonia de los Grammy fue en 2018 en la 60 edición de los premios, en donde cantaron ‘Get Out of Your Own Way’ y tuvieron una aparición en la actuación de Kendrick Lamar la misma noche.

La banda irlandesa acumula 22 premios Grammy en su trayectoria y 46 nominaciones. Gracias a su álbum The Joshua Tree, de 1986, consiguieron sus primeros dos gramófonos dorados. Los Grammy 2024 tendrán a Trevor Noah como presentador por cuarto año consecutivo, en una edición en la que se destacan artistas como SZA, Taylor Swift o Lana del Rey.

‘The Sphere’ la residencia temporal de U2 en Las Vegas

El concierto de U2, marcó la inauguración del estadio ‘The Sphere’ en Las Vegas, atrajo a más de 18 mil fanáticos. La banda ganadora de 22 Grammys ofrece un espectáculo futurista de dos horas, utilizando la imponente arquitectura y efectos visuales vanguardistas del estadio esférico más grande del mundo.

A pesar de la ausencia del baterista Larry Mullen Jr., U2 cautivó a la audiencia con un gran sonido y efectos visuales asombrosos, desde imágenes de caleidoscopio hasta una bandera en llamas. El show, que comenzó con “Where The Streets Have No Name”, fue alabado en redes sociales como “insano”.El estadio, ubicado en The Venetian Resort, tiene una capacidad para 18,600 personas y ofrece una experiencia inmersiva con efectos visuales sorprendentes creados con gráficos del suelo al techo.

Personalidades de la música, deportes y los espectáculos, como Paul McCartney, Oprah, LeBron James y Snoop Dogg, asistieron al icónico evento. Este estadio único, que costó 2,300 millones de dólares y llevó cuatro años construirlo, destaca con una altura de 360 pies y un ancho de 516 pies, convirtiéndolo en la mayor estructura esférica del planeta. Además, cuenta con 260,000 millones de píxeles de video, 580,000 pies cuadrados de LED y 167,000 altavoces que brindan un sonido envolvente.

