Austin Butler revela que estuvo a punto de trabajar con Tom Cruise en “Top Gun: Maverick”

El año pasado el actor Austin Butler nominó al premio Oscar por su trabajo en la película “Elvis”, pero ya contaba con varios trabajos en cine, uno de ellos la cinta “Once Upon a Time In Hollywood”, dirigida por Quentin Tarantino. Ahora él reveló que podría haber participado en “Top Gun: Maverick”, el filme que resultó el número 1 en las taquillas de Estados Unidos en 2022.

En una entrevista para el podcast “Happy Sad Confused” Butler comentó que hizo una audición para la película en la que compartiría créditos con Tom Cruise, pero para entonces Tarantino ya le había ofrecido interpretar a uno de los personajes en la cinta que protagonizaron Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Poco después ya había tomado su decisión: “Acabé teniendo que elegir entre ir a la prueba de pantalla de “Top Gun: Maverick” o decirle sí a Quentin. Ya me había reunido con él, así que opté por eso”.

El papel de Austin en “Top Gun: Maverick” hubiera sido Rooster, que finalmente fue interpretado por Miles Teller. Pero aun cuando se hubiera decidido por acudir a la prueba de pantalla, no habría sido elegido, tal y como comentó a Variety la directora de casting Denise Chamian: “Cuando hice ese casting buscábamos el papel que hizo Miles. Me sentí tan apasionada por Austin. Al final, su audición fue mostrada a Tom y a todos los realizadores. Estuvieron de acuerdo en que tenía algo y estaban felices de conocerlo, pero pensaban que era demasiado joven. En ese momento vi que este actor tiene algo muy especial que otras personas no siempre tienen. Es casi la forma en que mira a la cámara. Conoce la cámara y deja que la cámara lo vea, y eso es realmente lo que cautiva”.

Ahora Austin Butler promociona “Masters Of The Air”, una serie de nueve capítulos que acaba de estrenarse en la plataforma Apple TV+ y que trata acerca de los soldados que conforman un equipo de la Fuerza Aérea estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Él lleva el rol titular -como el Mayor Gale Cleven-, y trabajó a las órdenes de directores como Cary Fukunaga y Tim Van Patten.

Este año Austin también regresa al cine, con uno de los personajes principales en la superproducción “Dune: Part Two”; él interpreta al villano Feyd-Rautha, para lo cual tuvo que pasar por un largo proceso en la sala de maquillaje, con una caracterización que lo hace lucir casi irreconocible. Pero era una oportunidad que no podía dejar pasar, según comentó a Variety: “La primera parte simplemente me encantó. Fue una obra maestra cinematográfica, por lo que la idea de ser parte de ese mundo es increíblemente emocionante. Denis (Villeneuve) es uno de mis directores favoritos y simplemente un ser humano increíble. Es muy amable y soy fanático de cada uno de los actores en la película, así que me sentí realmente honrado”.

