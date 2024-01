Álvaro Fidalgo reveló la razón principal por la que decidió jugar con las Águilas del América

Álvaro Fidalgo se encuentra muy a gusto con las Águilas del América con los que ya suma su cuarta temporada y el español quiso recordar recientemente la razón que lo llevó a escoger la Liga MX antes que seguir en la segunda división de su país con el Real Madrid Castilla.

Durante una participación en una transmisión en un canal de Twitch comandado por Miguel Layún, Igor Lichnovsky y Kevin Álvarez, el español aseguró que no fue por un tema de dinero que decidió jugar en México en donde se ha convertido en una pieza importante dentro del cuadro azulcrema.

“Cuando yo vine, o sea lo primero que te puedo decir, yo cuando vine mis primeros meses estuve cedido al América y ganaba menos de lo que ganaba en Madrid, así que con eso ya te respondo”, comentó Álvaro Fidalgo a la pregunta de si había sido por dinero que había escogido jugar en México.

El extremo español Álvaro Fidalgo, de 26 años, se ha ganado un puesto en el equipo dirigido por el entrenador brasileño André Jardine. (Imago7) Crédito: Imago7

Durante otro momento de su participación el pasado domingo en el espacio llamado “triiisecta” conformado por jugadores de los actuales campeones de la Liga MX, el jugador español hizo un recuento de lo que fue su arribo a las Águilas del América al comienzo de la temporada 2021.

“Yo salí a segunda división después de la pandemia y cuando me tocó la oportunidad que me llamó (Santiago) Solari… Conoció al América, obviamente, y sí o sí era jugármela a poder demostrar el fútbol que tenía y que no me habían confiado ahí en España en ese momento”, apuntó el español.

“Poder demostrarlo en un escaparate gigante como lo es el América. Recuerdo que le dije a mi padre, me voy a México y me dijo: ¿Cómo? ¿Estás seguro? y le dije que 100 por ciento”, aseguró Álvaro Fidalgo quien ha marcado dos goles en la presente campaña del fútbol mexicano.

Álvaro Fidalgo fue uno de los jugadores habituales en el once de las Águilas del América que salió campeón del Apertura 2023 (Imago7) Crédito: Imago7

La decisión del español fue la acertada ya que con las Águilas del América logró la regularidad de juego que buscaba y además despertó recientemente el interés de varios clubes europeos que intentaron hacerse con sus servicios después de la conquista azulcrema en el pasado Torneo Apertura 2023.

“Ha tenido varias oportunidades de salir y si se da que sea para un gran equipo en una liga importante en Europa. Él tiene una larga carrera por delante, no está ansioso por irse porque sabe que vienen cosas buenas para él aquí (América)“, comentó André Jardine recientemente sobre el español que era pretendido por el Zenit de San Petersburgo ruso.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y de momento Álvaro Fidalgo seguirá jugando con el América aunque desde el cuadro mexicano son conscientes de que es cuestión de tiempo que vuelva a aparecer una nueva propuesta por el habilidoso extremo mexicano que por ahora está enfocado en lo que es el Torneo Clausura 2024.

