Horóscopo: qué será de tu semana del 29 de enero al 3 de febrero de 2024

Esta semana se caracteriza por ser el cierre de enero y el comienzo de febrero 2024. Conoce lo que el horóscopo le depara a tu signo del zodiaco para tener una semana más positiva y próspera.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: No pelee con quien tiene cerca, amíguese. El miedo hace ver fantasmas. Su pareja tiene problemas propios que no dependen de usted.

DINERO: Le irá bien y progresará aunque se mueva en un entorno hostil. Diga presente y cumpla con el trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA: Aislarse no resuelve nada. Los demás lo necesitan.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Brilla en el ámbito público y a la vez le queda resto para poner su fuerza al servicio del amor. Tierno encuentro.

DINERO: Suerte en asuntos comerciales. Podrá prevenir a tiempo las dificultades y corregir el rumbo de sus emprendimientos.

CLAVE DE LA SEMANA: En caso de enfrentamiento, mejor no llegar a extremos.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: En el amor, además de invertir tiempo, para que las cosas funcionen hay que comprometerse. Dé el primer paso y resultará.

DINERO: No querrá dar el brazo a torcer y en eso se equivoca. Ceder será lo inteligente.

CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese en terminar viejas tareas pendientes.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Defienda lo que quiere. En temas de pareja no se quede esperando. Planetas en signo opuesto –Capricornio– lo benefician en el amor.

DINERO: Resuelve problemas crónicos con socios o colegas Esté alerta, no se distraiga. Logra liberarse de gente dominante.

CLAVE DE LA SEMANA: Si lo ponen a prueba le harán un favor: se destacará.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Es bueno tener con quien compartir la emoción. Si no debe rendirle cuentas a nadie, estará menos presionado, pero sin estímulo.

DINERO: Amíguese con la autoridad. Momento para crecer profesionalmente.

CLAVE DE LA SEMANA: Si odia la mediocridad, muestre sus dones sin tapujos.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Habrá acción aunque también ocio creativo. En su casa repondrá energías gracias al buen diálogo y al gran afecto de los suyos.

DINERO: Aumenta su necesidad de arraigo. Intente una ocupación estable pero no cultive falsas expectativas.

CLAVE DE LA SEMANA: Gana odios y simpatías por decir lo que piensa de frente.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: El deseo incita a la acción y cada movimiento conduce al encuentro de un corazón dispuesto a la unión. Dicha nueva en puerta.

DINERO: Cuantos menos cambios haga… mejor. Si posee un excedente, guárdelo para más adelante. Sí o sí, vaya a lo seguro.

CLAVE DE LA SEMANA: Quedará a merced de otros si trata de forzar situaciones.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Tiempo feliz para la comunicación, la amistad, la reunión humana, el intercambio y la apertura mental. Conocerá a una persona hermosa.

DINERO: Puede que se sienta estancado pero si se apura bajará la defensas ¡Mucho cuidado! Por ser confiado puede ir a pérdida.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea franco, la buena gente sabrá apreciar su audacia.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: La realidad se interpondrá. Temas de dinero acarrean conflictos en la convivencia. Tome cartas en el asunto.

DINERO: Complicaciones ajenas a su voluntad lo afectan directamente. Puede haber ganancias con extrema organización.

CLAVE DE LA SEMANA: No alcanza con apagar el celular, escuche a quien ama.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: Los planetas del amor están en su signo y lo transforman. Estará tan atrevido como adorable. Encantará a todos y se sentirá pleno.

DINERO: Buen momento para comprar, vender, o capacitarse ¿Tiene un negocio entre manos? Hágalo, es ahora o nunca.

CLAVE DE LA SEMANA: Cambie de rumbo y hallará una salida imprevista.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: Los planetas del amor están en su Casa 12. Los sueños se harán realidad pero… ¡también las pesadillas! Cuidado.

DINERO: Espere a tener una oportunidad concreta, sobre todo si busca una actividad diferente. Lo mejor está por venir.

CLAVE DE LA SEMANA: Cultive su vida social, ocúpese de los amigos.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: Ante situaciones de familia difíciles tenga buen juego de cintura. No confronte. Momentos mágicos en torno de la amistad. Unión.

DINERO: Aproveche para encaminar a la vez múltiples proyectos. Lo divertirá el desafío y echará mano a geniales recursos.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea directo pero tenga tacto porque la gente se ofende.

Por Kirón

Sigue leyendo:

• 3 signos del zodiaco terminan enero 2024 resolviendo sus problemas

• Con qué signos eres compatible en 2024 para dar los mejores besos, según tu horóscopo

• 3 signos del zodiaco están muy cerca de hacer realidad sus sueños