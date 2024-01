¿Angelique Boyer cela a Sebastián Rulli? La actriz responde contundente

Con un look natural y una sonrisa en el rostro tras haber vacacionado junto a su pareja, la actriz Angelique Boyer hizo su arribo a la Ciudad de México y se dijo lista para comenzar sus actividades laborales con el pie derecho.

Fue durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que la famosa habló con varios medios de comunicación que quisieron “sacarle la sopa” sobre sus planes para el próximo Día de San Valentín.

“Ni idea, no lo tenía contemplado. Venimos de un mes de vacaciones”, reveló la protagonista de “El Amor Invencible” y “Teresa”. Sin embargo, esto no significa que el galán argentino no sea detallista con la histrionisa.

Y es que de acuerdo con Boyer, Sebastián Rulli no necesita de una fecha en específico para sacar su lado romántico y sorprenderla con detalles: “Sí, pero no somos tan específicos en las fechas, es todos los días”.

Por su parte, el propio actor opinó que: “Es que el 14 de febrero no es sorpresa. Se puede sorprender, no lo dejen de hacer, pero también sorprendan en otros días, no sean gachos”.

Este tema dio pie a que los enamorados se sinceraran sobre la confianza que existe en su relación. Al ser cuestionados sobre los celos y la apertura que tiene a mostrar sus teléfonos celulares, ambos se mostraron dispuestos pero reiteraron que esa no es la clave de una relación sana.

“Yo no entraría a revisar nada. Cada quien es libre de hacer lo que quiere. Somos individuos y creo que el respeto es la clave de muchas cosas para cualquier tipo de relación: amistad, amor, siempre hay que tener ese respeto”, dijo Angelique Boyer.

Para concluir, la actriz mexico-francesa indicó que los celos no son parte de su relación. De lo contrario no se mantendrían más unidos que nunca a más de una década de relación: “Hay mucha confianza. Por lo mismo que hay mucha libertad, hay mucha confianza, así somos”.

