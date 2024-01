Anne Hathaway encabeza la adaptación cinematográfica inspirada en Harry Styles

Hace algunos años, la boyband One Direction catapultó a la fama a cinco chicos, incluyendo a la estrella ganadora de dos Premios Grammy, Harry Styles, quien actualmente sigue su carrera en solitario. En el mundo de los fanfiction, donde los seguidores tienen la oportunidad de imaginar historias con sus ídolos, surge un libro destacado titulado “The Idea of You” de la autora y actriz Robinne Lee. Este libro, que en su origen tuvo a Styles como inspiración (aunque con el nombre cambiado), ha ganado popularidad y ahora se transformará en una película protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzine.

Este fenómeno de fanfiction no es nuevo; éxitos como “Fifty Shades of Grey” (originalmente basado en fanfiction de Twilight) y “After” (también inspirado en fanfiction de Harry Styles) han marcado la cultura popular. La película “The Idea of You” promete ofrecer una historia cautivadora y se presenta como una de las más esperadas del año en el género de romance y drama.

La trama de la película sigue la historia de Sophie (interpretada por Hathaway), una madre divorciada de 40 años que acompaña a su hija adolescente al festival de música Coachella. En este evento, se cruza con Hayes Campbell (interpretado por Galitzine), un joven músico de 24 años que es la superestrella del momento. A partir de este encuentro, ambos se embarcan en un romance apasionado que no estará exento de desafíos. La película tiene como objetivo romper con estereotipos al demostrar que una mujer adulta y realizada también puede vivir un amor apasionado y fuera de lo común.

La obra será presentada por primera vez en el festival South by Southwest 2024, con la expectativa de llegar a los televidentes a través de la plataforma Prime Video. La fecha tentativa de estreno de “The Idea of You” es el 2 de mayo de este año, aunque aún no se ha lanzado un tráiler oficial. La película promete sumergir a los espectadores en una narrativa envolvente que se originó en el mundo de los fanfiction y ahora cobra vida en la pantalla grande.

Anne Hathaway apoya huelga en Condé Nast: Desplante en Sesión de Fotos para Vanity Fair

En un giro que recordaría a Miranda Priestley de “El diablo viste de Prada”, Meryl Streep, si fuera una figura real, probablemente estaría consternada al saber que su exdiscípula Anne Hathaway ha decidido solidarizarse con una huelga de periodistas, dejando en una situación comprometida a Condé Nast, el renombrado grupo mediático dueño de publicaciones como Vogue y Vanity Fair.

Según informa Variety, la actriz asistió a una sesión de fotos para Vanity Fair sin conocer el paro que 400 empleados de Condé Nast estaban llevando a cabo en protesta contra las políticas laborales de la empresa. Una vez informada de la situación, Hathaway optó por tomar acción.

La huelga de Condé Nast coincidió con el anuncio de las nominaciones a los Oscar 2024 y se originó a raíz de la decisión de la empresa de despedir a aproximadamente 300 empleados, con el cierre de cabeceras destacadas como la reconocida web musical Pitchfork.

Los empleados de diversas publicaciones, incluyendo Vanity Fair, Vogue, GQ, Allure, Architectural Digest y Teen Vogue, entre otras, protestaron por lo que consideran tácticas empresariales injustas en las negociaciones sobre las condiciones laborales.

Anne Hathaway, ajena a estos hechos, se enteró de la situación cuando un miembro del sindicato SAG-AFTRA se le acercó mientras la maquillaban y peinaban para la sesión fotográfica, solicitándole solidaridad con los trabajadores.

“Aún no habían comenzado las fotos”, revela una fuente anónima citada por Variety. “Cuando le informaron a Anne lo que estaba sucediendo, se levantó del sillón de maquillaje y se retiró”.

Hasta el momento, el grupo editorial no ha emitido comentarios al respecto. Sin embargo, considerando la reputación de su poderosa ejecutiva, Anna Wintour (directora de Vogue y jefa global de contenidos, y la inspiración para el personaje de Miranda Priestley), podría augurarse una tormenta en el horizonte.

