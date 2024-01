Messi no hubiera ganado el The Best: DT de Portugal confesó que votó por Leo debido a una confusión

El director técnico de Portugal y Cristiano Ronaldo, Roberto Martínez, dijo que su voto a Lionel Messi en los premios The Best como Mejor Jugador Masculino fue un error.

Esta declaración cobra relevancia luego de que el astro argentino igualó en puntos con Erling Haaland y el criterio de desempate fue el voto de los capitanes de las selecciones del mundo, que en su mayoría eligió a Messi, definiéndolo como el ganador del prestigioso premio; sin embargo, sin el voto que Martínez le dio por error, automáticamente el galardonado habría sido el delantero finlandés.

El argumento del actual director técnico de Portugal fue que se confundió y tomó en cuenta que Messi ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022, certamen que no entra dentro del periodo comprendido que estableció la FIFA para su entrega de los premios The Best.

“Cometí un error al votar a Messi. Tomé en cuenta mal el periodo en cuestión para el premio y creo que no fui el único que cometió este error porque cuando ves los votos piensas que se tiene en cuenta lo que pasó en el Mundial”, explicó en entrevista para el medio A Bola.

Como se sabe, el periodo a tomar en cuenta para la elección del ganador era del 19 de diciembre al 19 del 2022, es decir, un día después de concluido el Mundial y hasta el 20 de agosto del 2023.

“Era la primera vez que teníamos un Mundial en invierno y la votación es extraña porque solo se han tenido en cuenta seis meses”, continuó justificándose el técnico.

El DT de Cristiano Ronaldo votó en primer lugar a Marcelo Brozović, a quien le dio 5 puntos; en segundo a Bernardo Silva, a quien se le contabilizaron 3 puntos y, en tercero al astro argentino, a quien solo le dio un punto, pero con ese bastó para llevarlo al empate.

