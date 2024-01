Nikki Haley augura que habrá una mujer presidenta en EE.UU.: “Seré yo o será Kamala Harris”

La exembajadora estadounidense ante la ONU y candidata a la nominación republicana para las presidenciales de noviembre, Nikki Haley, auguró este martes que habrá una mujer presidenta en Estados Unidos: “Seré yo o será Kamala Harris”, señaló en el programa “The Hugh Hewitt Show”.

“Seré yo o será Kamala Harris y no quiero una Kamala Harris como presidenta. Lo primero que debemos entender es que Trump no es capaz de ganar a Biden en una elección. Es un hecho”, recalcó la aspirante.

“¿Realmente vamos a decir que nuestra única opción es tener dos muchachos de ochenta años? Podemos hacerlo mejor que eso”, dijo Haley. “Si miras todas esas encuestas sobre las elecciones generales, Trump no vence a Biden. Si miras las mismas encuestas sobre las elecciones generales, yo estoy dentro. Derroto a Biden por hasta 17 puntos”.

Haley ignoró el hecho de que Trump es el favorito de todas las encuestas y se apoyó en la menor fuerza de su contrincante directo entre los independientes.

En las primarias de Nuevo Hampshire celebradas el pasado 23 de enero, aunque Trump resultó vencedor, el 44 % de los votantes fueron independientes y entre ese grupo Haley se impuso con el 58 %, frente al 39 % del exmandatario.

Y en los caucus de Iowa del 15 de enero, que dieron inicio al proceso de primarias, el respaldo de Trump también fue menor en los suburbios de rentas altas.

“Miren Iowa. Miren Nuevo Hampshire. No gana entre los independientes. Nadie puede ganar unas elecciones generales si no tiene a los independientes. No gana entre las mujeres de los suburbios”, recalcó Haley.

La candidata dijo también que Trump “ha perdido a algunos republicanos a quienes no les gusta su estilo”, y que “el 75 % de los estadounidenses afirman que no quieren una revancha entre Biden y Trump”.

Al finalizar las primarias de New Hampshire, Haley ya advirtió que si Trump es nominado por el partido supondrá una victoria de Biden en noviembre y “una presidencia de Kamala”. El actual residente de la Casa Blanca tiene 81 años y su antecesor 77 años.

Trump y Haley volverán a poner a prueba sus respectivas fortalezas el 24 de febrero en las primarias en Carolina del Sur, el estado natal de la exembajadora.

Antes, Haley dio otro golpe a Donald Trump por sus problemas legales, después de que el New York Times informara que los comités políticos alineados con el expresidente gastaron aproximadamente 50 millones de dólares para cubrir sus facturas legales el año pasado.

Los 50 millones de dólares, según el Times, son aproximadamente la misma cantidad que Haley recaudó entre sus comités el año pasado.

Además, la semana pasada, criticó al expresidente después de que un jurado le ordenara pagar 83.3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por los comentarios difamatorios que hizo sobre ella mientras era presidente en respuesta a su acusación de violación en su contra.

“Donald Trump quiere ser el presunto candidato republicano y estamos hablando de 83 millones de dólares en daños y perjuicios”, escribió Haley en X tras el veredicto. “No estamos hablando de arreglar la frontera. No estamos hablando de abordar la inflación. Estados Unidos puede hacerlo mejor que Donald Trump y Joe Biden”.

