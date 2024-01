Itatí Cantoral presumió sus torneadas piernas en un vestido de abertura peligrosa

Con una sonrisa en el rostro y enfundada en un sensual vestido de gala, así es como se dejó ver la actriz mexicana Itatí Cantoral recientemente desde su cuenta oficial de Instagram, desatando furor inmediato entre sus fans. ¡Aquí te contamos los detalles de su look!

La protagonista de melodramas como ”Vale todo” y “El alma herida” optó por recurrir a su perfil oficial para compartir los detalles de un modelito que portó para una salida nocturna.

Como ya es costumbre, Itatí Cantoral desató una ola de opiniones divididas en la sección de comentarios. Y es que desde hace varias semanas ha sido el blanco de cuestionamientos por su físico, específicamente su “drástica” pérdida de peso.

En esta ocasión, las críticas tampoco faltaron: “Dios mío, Itatí estás irreconocible”, “Ya no adelgaces más por favor”, “Ay nooo, tan bella que eres pero no deberías adelgazar más porque no te verás bien” y “Nada que ver con tu apariencia de antes”, son algunas de las reacciones que salieron a la luz bajo el post.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus fanáticos de ‘hueso colorado’ salieran a defenderla y poner un alto a los detractores con contundentes mensajes de apoyo.

“Cuanta belleza en tan solo dos fotografías”, “Siempre la más guapa. No dejes que nadie apague tu brillo”, “Que bonita eres”, “Tu siempre una estrella mi Itatí”, “Vivan y dejen vivir!! Ya no critiquen a tan bella mujer” y “Tan hermosa mi princesa”, es con estas muestras de cariño que la histrionisa dejo de lado las críticas y decidió enfocarse en el apoyo que le otorga su comunidad digital.

