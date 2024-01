Itatí Cantoral responde a quienes se dicen preocupados por su “extrema delgadez”

En medio del revuelo que causó el anuncio de su regreso a la televisión en la nueva temporada de ‘El Señor de los Cielos’, la actriz Itatí Cantoral se ha dado el tiempo de dar respuesta a las especulaciones que han rondado en torno a su apariencia física. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, la protagonista del melodrama ‘La Mexicana y el Güero’ respondió a quienes han generado diversas narrativas con respecto a su delgadez.

Con un mensaje breve, pero contundente, Itatí Cantoral afirmó que los rumores sobre presuntos problemas de salud son falsos. “Estoy muy sana gracias a Dios”, dijo ante las cámaras del programa.

Asimismo, detalló que mantiene una figura similar a la que manejaba cuando realizó la bioserie en la que dio vida a Silvia Pinal: “Soy la misma talla (…) Realmente me llegaban a apretar de la cintura, así que la señora Silvia Pinal, cinturita que tenía”, aclaró.

Itatí Cantoral profundizó en el tema e indicó que siempre se ha preocupado por su bienestar y apariencia física, razón por la que se mantiene en forma. Esto no ha evitado que, como cualquier persona, gane uno que otro kilo de más cuando come sin restricciones o no se mantiene con hábitos de alimentación saludables.

Cabe recalcar que dichas declaraciones surgen a solo unas semanas de que la famosa se volviera el blanco de críticas por una publicación que realizó en Instagram con la que dio una probadita de su personaje en ‘El Señor de los Cielos’, Belén Sanroman.

Comentarios como: “Está muy delgada” y “Qué le pasó, antes tenía más curvas” son algunos de los que se generaron bajo el post y que terminaron por hacer que la histrionisa rompiera el silencio al respecto.

