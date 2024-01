Iván Alonso habló sobre lo sucedido con Miguel Herrera: “No voy a dejar que me falten al respeto”

Iván Alonso, director deportivo del Cruz Azul, se pronunció sobre el altercado con el entrenador Miguel Herrera, entrenador de los Xolos de Tijuana, que ocurrió cerca de los vestuarios en el Estadio Azul, discusión que casi llega a los golpes.

La discusión se originó después de que el directivo de la Máquina Cementera encarará al entrenador de los Xolos de Tijuana, y eso ocasionó que ambos se empujaran e insultarán. Semanas atrás de este conflicto, el “Piojo” había comentado que Alonso solo engañaba a los demás directivos y puso como ejemplo lo que pasó con el Toluca y el Pachuca, equipos de los que se tuvo que ir por problemas personales.

Herrera recordó que los directivos de Pachuca y Toluca tomaron la decisión de sacar a Iván Alonso por problemas de ética profesional y valores de las instituciones. Es situación causó que después que finalizara el encuentro entre Cruz Azul y Tijuana de la noche del martes, el uruguayo fuera hasta donde estaba el entrenador mexicano.

Se hacen de palabras Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul y Miguel Herrera. La discusión se calentó bastante y estuvo cerca de irse a los golpes. Se armó el zafarrancho entre ambos en los vestidores del estadio pic.twitter.com/8h4RG2vV7j — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) January 31, 2024

Luego de ese momento lleno de tensión entre directivos, técnicos y jugadores, Iván Alonso salió del lugar del Estadio Azul y le envió un mensaje a las personas que se quieran meter con él o con alguien del entorno del equipo cementero.

“No pasa nada, lo que sí es que no voy a dejar que me falten al respeto, ni a mí, ni al entrenador, ni a nadie de acá, del equipo”, comentó el uruguayo a los diferentes medios de comunicación que se encontraban en el lugar de la zona mixta.

Iván Alonso después de la bronca@laaficion pic.twitter.com/HGkyzIutzw — Violeta Alva (@Viioletitta) January 31, 2024

Los directivos del Cruz Azul se encuentran en estos momentos bajo mucha presión, debido a que en el torneo pasado de la Liga MX no consiguieron tener un buen rendimiento en la ronda regular y eso ocasionó que los fanáticos comenzarán a genear mucha presión sobre cada integrante del equipo.

También en el comienzo de la pretemporada hubo un problema entre el director técnico del equipo con uno de los capitanes, Juan Escobar, que ocasionó que la directiva tomará la decisión de salir del defensor sudamericano.

Después de la primera derrota de la temporada, los hinchas del equipo volvieron a mostrar su enojo y comenzaron a sacar cánticos para que sacarán al entrenador y a los directivos que están a cargo en ese momento de la institución.

Solo habrá que esperar si esta situación hace que el comité disciplinario de la Liga MX se pronuncie sobre lo sucedido.

¿Qué dijo Herrera sobre Iván Alonso?

El enojo entre Miguel Herrera e Iván Alonso se generó por unas polémicas declaraciones del Piojo, quien criticó a los extranjeros en el fútbol mexicano. El estratega de los Xolos también puso en duda la legalidad de los actos del sudamericano.

“En primera, la oportunidad que le dan a un director deportivo, sacar un tipo que no sé quién es ni sé qué ha hecho para (estar en el puesto). Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca, la gente del Pachuca salió a criticarlo muy fuerte y salió peleadísimo. Por qué no seguir con él o ir a buscar a un tipo que ama a la institución”, dijo.

Lo que Miguel Herrera dijo sobre Iván Alonso y el nuevo proyecto de Cruz Azul.



Hoy el Director Deportivo de la Máquina lo enfrentó.



pic.twitter.com/sFeJrjdRV3 — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) January 31, 2024

Hay que destacar que Martín Anselmi, técnico de Cuz Azul, aseguró que no se percató de ningún conflicto entre Alonso y Herrera, pues señaló que estaba concentrado en revisar las estadísticas del encuentro.

“¿Qué sucedió? No la vi. Estaba metido en la oficina analizando. En realidad me estaban mostrando las estadísticas del partido. Me gusta saber. La verdad que me la perdí, estaba metido en el vestuario, perdón”, dijo el estratega.

Sigue leyendo: