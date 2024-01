Miguel Herrera casi se va a los golpes con directivo de Cruz Azul

Los Xolos de Tijuana volvieron a perder en la Liga MX. Cruz Azul se llevó la victoria por 1-0 ante el conjunto de Miguel Herrera en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, después de que el “Piojo” diera sus declaraciones tras finalizar el partido, el entrenador mexicano fue encarado por Iván Alonso.

Todo ocurrió después de que Miguel Herrera ofreciera su respectiva rueda de prensa tras terminar el compromiso. Iván Alonzo se cruzó con el “Piojo” y le exigió respeto de una forma bastante aireada. Entre manotazos se generó una incómoda discusión cerca de los vestuarios.

“No tienes memoria, no me faltes al respeto. A mí no me conoces (…) No pasa nada. No voy a dejar que me falten al respeto, a mi entrenador, ni a nadie del equipo”, decía Iván Alonso en medio del encontronazo con Herrera.

Se hacen de palabras Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul y Miguel Herrera. La discusión se calentó bastante y estuvo cerca de irse a los golpes. Se armó el zafarrancho entre ambos en los vestidores del estadio pic.twitter.com/8h4RG2vV7j — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) January 31, 2024

Por su parte, Miguel Herrera se mostraba dispuesto a entablar una conversación con el directivo de La Máquina. Pero los planes de Iván Alonso no eran esos. El mandamás de Cruz Azul solo quería recriminarle al entrenador de Xolos. Un comisario de la Federación Mexicana de Fútbol habría tomado nota de este incidente.

¿Por qué se molestó Iván Alonso?

La chispa entre estos dos personajes se habría generado por unas polémicas declaraciones de Miguel Herrera. El “Piojo” lazo una crítica a los extranjeros en la Liga MX, en una entrevista con Jorge Van Rankin. El estratega mexicano también puso en duda la legalidad de los actos del sudamericano.

“En primera, la oportunidad que le dan a un director deportivo, sacar un tipo que no sé quién es ni sé qué ha hecho para (estar en el puesto). Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca, la gente del Pachuca salió a criticarlo muy fuerte y salió peleadísimo. Por qué no seguir con él o ir a buscar a un tipo que ama a la institución”, dijo el entrenador de los Xolos.

Lo que Miguel Herrera dijo sobre Iván Alonso y el nuevo proyecto de Cruz Azul.



Hoy el Director Deportivo de la Máquina lo enfrentó.



pic.twitter.com/sFeJrjdRV3 — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) January 31, 2024

Martín Anselmi se lavó las manos en el conflicto

El entrenador de Cruz Azul, Martín Anselmi, fue cuestionado sobre este incidente entre Iván Alonzo y Miguel Herrera. El entrenador de La Máquina aseguró que no se percató de ningún cruce, pues estaba centrado en revisar estadísticas del partido.

“¿Qué sucedió? No la vi. Estaba metido en la oficina analizando. En realidad me estaban mostrando las estadísticas del partido. Me gusta saber. La verdad que me la perdí, estaba metido en el vestuario, perdón”, dijo el entrenador de Cruz Azul.

