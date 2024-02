Esposo de Thali García le manda un mensaje tras fuerte encontronazo en “LCDLF”

Las cosas se pusieron color de hormiga en “La Casa de los Famosos” luego de que la actriz mexicana Thali García protagonizara un encontronazo con Maripily Rivera y Leslie Gallardo al ser acusada de “crear chismes”. Y aunque la situación escaló al punto de los gritos, la mexicana se mantuvo firme asegurando su inocencia de las acusaciones.

Como resultado de dicha pelea, las redes sociales se llenaron de mensajes de apreciación hacia la ex la ex participante de “Los 50” por mantener una actitud serena frente a las agresiones de sus compañeras del reality.

Una de las personalidades que más llamó la atención al momento de defender a Thali García fue su esposo, el director de cine y televisión Felipe Aguilar. Este recurrió a sus redes sociales oficiales para externarle su apoyo y felicitarla por la manera en la que está concursando dentro de la casa de Telemundo.

“Nos llenas de orgullo mi amor”, escribió el famoso bajo una publicación que retomó el la acalorada discusión y en donde el resto de sus fanáticos se pronunciaron a favor de la histrionisa mexicana.

“Thali tiene razón. La conversación fue a puerta cerrada y Maripily decidió exponer algo privado para enfrentar a Thalí. Y luego en el video que vimos todos se ve claro qué fue lo que dijo Thali”, dijo un usuario.

Incluso aquellos que en su momento no se sentían seguros de la sinceridad de García, hoy le han dado ‘el beneficio de la duda’: “Le están dando poder a Thalí. No era de mis favoritas pero viendo todo estoy con ella. Maripily está fuera de lugar y con comentarios sin sentido, así no se exige respeto”, argumentó un internauta.

