Nikki Haley critica a Trump por gastar $50 millones de su campaña en honorarios legales

La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, criticó el jueves a Donald Trump y sus grupos aliados para la promoción del expresidente en las elecciones de 2024, por gastar más de $50 millones de dólares del dinero entregado por los contribuyentes políticos en los gastos legales del expresidente, según CNN.

En medio de varias batallas judiciales, los honorarios legales del expresidente Donald Trump costaron más de $50 millones de dólares en 2023 a sus comités políticos de recaudación de fondos, lo que dejó a su liderazgo PAC, que alguna vez contó con un fondo de guerra de $100 millones de dólares, con solo $5.1 millones de dólares en el banco hasta 2024, según dio a conocer su campaña.

Haley calificó el desembolso en gastos legales de Trump como un gasto “desmesurado” y argumentó que la escasa agenda de campaña electoral de su rival en el campo republicano fue el resultado de una crisis de liquidez.

“Para mí es inconcebible que un candidato gaste $50 millones de dólares en honorarios legales”, dijo Haley a Jake Tapper de CNN en “The Lead”. “Eso explica por qué no participa en muchos mítines. No tiene el dinero para hacerlo. Eso explica por qué no quiere subir al escenario de un debate, porque no quiere hablar de por qué lo está haciendo”.

Haley también sugirió que la ira de Trump después de las primarias de New Hampshire, a pesar de haberlas ganado cómodamente, tiene sus raíces en su situación financiera y su deseo de que todos los dólares de los donantes comiencen a “ir a él (para que) no tenga que gastar más”.

Este año, Trump se convirtió en el primer candidato presidencial republicano no titular en ganar en los caucus de Iowa y en las primarias de New Hampshire, lo que lo coloca en un camino prácticamente despejado hacia su tercera nominación consecutiva.

Pero Haley, la última gran rival en su camino, insiste en que planea permanecer en la carrera y ganar impulso, primero con una buena actuación en su estado natal de Carolina del Sur el 24 de febrero y luego el Súper Martes de marzo.

Extender la carrera hasta el próximo mes dependerá en gran medida de la capacidad de Haley para desafiar las expectativas en Carolina del Sur, donde pasó más de una década como legisladora y gobernadora, y fue elegida dos veces para el cargo más alto del estado.

Aun así, una encuesta del Washington Post y la Universidad de Monmouth publicada el jueves mostró que Trump tenía una ventaja de 26 puntos, 58% a 32%, cuando faltaban poco más de tres semanas para la votación.

Cuando se le preguntó si estaba comprometida a permanecer en la carrera sin importar los resultados, Haley no respondió con un claro “sí”, pero dijo que confiaba en reducir la contienda en Carolina del Sur y mejorar sus actuaciones pasadas a medida que avance la carrera electoral.

Sigue leyendo:

– Nikki Haley augura que habrá una mujer presidenta en EE.UU.: “Seré yo o será Kamala Harris”

– Gobernador de New Hampshire insiste en que Nikki Haley vencerá a Donald Trump en Carolina del Sur

– Haley critica a Trump y al RNC por favorecerlo en elecciones primarias republicanas



​