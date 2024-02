Bad Bunny no dejó nada a la imaginación desde la bañera: explotó el Instagram

Bad Bunny sorprende con un nuevo y emocionante video en el baño dentro de la bañera y mostrándolo casi todo. “Baño”, escribió el cantante de género urbano boricua.

La estrella de la música urbana, Bud Bunny, ha vuelto a ganar miles de seguidores con su última publicación en Instagram. A pesar de ser uno de los artistas más exitosos de la actualidad, la controversia es inevitable para él. Así que, sin miedo a nada, se quitó la ropa y mostró su baño de burbujas.

Por supuesto, la cantante publicó sensuales fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram. El primero muestra solo, una superficie ligeramente húmeda. Pero a medida que se recorren las fotos, se descubre que Bad Bunny no dejó nada a la imaginación.

Bad Bunny y Kendall Jenner llegando al concierto de Drake en Los Ángeles. Crédito: Backgrid. | Grosby Group

Recordemos hace poco que, se dijo que Bad Bunny estaba soltero y que había puesto punto y final a su relación con Kendall Jenner. Sin embargo, después fueron vistos juntos nuevamente en público.

Fans se acaloran en Instagram con fotos de Bad Bunny

No cabe duda que el cantante se lo pasó genial en la tina. Sus seguidores y fans reaccionan a las provocativas fotos de Bad Bunny y explotaron el Instagram.

“Quiero ser el jabón”, “Seré la madre de tus hijos”, “Mi cojenito está malo”, “Esa agua y esas piernas mi amor”, “Como me lo recomendó el doctor”, “Que Puerto Rico me lleve y me dejé botada en la bañera de Bad Bunny” y “Quién dijo miedo”, fueron algunos de los más candentes mensajes que recibió el autor del álbum “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Esta no es la primera vez que, Bad Bunny comparte parte de sus rutinas diarias del baño en Instagram. Tampoco que se encuera y lo muestra casi todo. De hecho, se cree que esto puede ser parte de un nuevo lanzamiento que hará dentro muy poco. No cabe duda, que cuando Bad Bunny reaparece, causa estragos en las redes.

