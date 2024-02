Eiza González deja con la boca abierta gracias a su nueva melena y un vestido de escote peligroso

La actriz mexicana Eiza González regaló taco de ojo a sus fanáticos en redes sociales gracias a la sesión de fotos que protagonizó enfundada en un vestido de gala, digno de pasarela. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue a través de su perfil oficial en Instagram que la protagonista de cintas como “Ambulance” y “Baby Driver” publicó un carrusel de imágenes que la dejaron ver más sensual y bella que nunca en el atuendo que portó para la premier de la serie “Mr. & Mrs. Smith”.

Se trató de un despampanante vestido negro ceñido a su figura de la casa de moda Burberry. Este contaba con unos detalles de pedrería en las costuras -de pies a cabeza- que se encargó de acentuar sus silueta. Asimismo, lució un revelador escote y cuello halter que la estilizaron.

“El show es absolutamente brillante. Nos divertimos uniéndonos para jugar y acampar un rato. Échenle un ojo a @mayaerskine y @donaldglover en @amazonprime el 2 de febrero. No pudieron haber encontrado un mejor Sr. y Sra. Smith.”, es el mensaje con el que la mexicana acompañó la publicación.

Como resultado de su hazaña, Eiza González no tardó en atraer la atención de los internautas, convirtiéndose de forma inmediata en el blanco de piropos no solo por su belleza, sino también por sus logros en Hollywood.

“Hermosa, inteligente y buena actriz. Eso es lo que vale”, “Eres de las mexicanas más hermosas”, “Reina, no te cansas de servir, look tras look, siempre uno mejor que el otro. Eres la elegancia en persona” y “Omg ese vestido es irreal”, son algunas de las respuestas que la famosa obtuvo en la sección de comentarios de su post.

