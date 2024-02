Ernesto D’Alessio y su reacción al enterarse de la nueva relación de su ex esposa

En medio de la ola de dimes y diretes que se han generado en torno a la nueva relación de Charito Ruiz, ex esposa de Ernesto D’Alessio, el cantante ha decidido salir a poner un alto a las críticas a quien habría sido su pareja por varios años, asegurando que está en su derecho de volver a darle una oportunidad al amor.

En entrevista con varios medios de comunicación, el ex participante de ‘MasterChef Celebrity’ negó los rumores en los que se asegura que está pasando un mal rato tras enterarse de la nueva relación de su ex esposa.

“Yo me iría más bien a la parte de… o sea, de ¿por qué ella inicia una relación?, bueno, eso a mí no me interesa, es su vida… Si va hacia ‘ay, que mal se va a sentir Ernesto’, no, cero, no me siento nada mal, pero desde hace tiempo. Ella tiene todo el derecho de rehacer su vida y es algo que ya superé, ya me divorcié, ya estoy separado, ya inicié una nueva etapa en mi vida”, argumentó Ernesto D’Alessio.

Asimismo, el actor desmintió encontrarse viviendo un episodio de depresión, como se rumoró recientemente a expensas de unas declaraciones que aseguraron que Jorge D’Alessio se encontraba preocupado por el estado anímico de su hermano.

“Tengo cero personalidad depresiva, no soy una persona que se deprima, o sea, toda mi vida, cuando he tenido adversidades, no soy una persona que se tira a la hamaca y se deprime”, sentenció el famoso ante las cámaras.

“Soy todo lo contrario, soy de esas personas que ante la adversidad haz de cuenta que me ponen un misil y salgo disparado, soy cero depresivo, entonces en ese sentido, si mi hermano está preocupado, él tendría que conocerme un poquito más”, lanzó para zanjar el tema.

La separación entre Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz en el año 2023 cayó como un balde de agua fría para el público, ya que por muchos años se consolidaron como una de las parejas más sólidas del medio artístico.

