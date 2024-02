Rafael Amaya aclara los rumores de boda con Maritza Ramos

En medio del furor que ha causado con su regreso a la televisión como ‘Aurelio Casillas’ en “El Señor de los Cielos”, el actor Rafael Amaya vive una historia de amor digna de película al lado de su mánager, Maritza Ramos.

Fue justamente durante la alfombra roja de la novena temporada de la serie de Telemundo que el famoso se sincera sobre sus planes a futuro con la joven. Además, aprovechó para dar respuesta a los rumores de boda que han circulado recientemente.

Sin dar muchos detalles, el actor dejó entrever que las campanas de boda aún no sonarán para él y Maritza, pero ambos se encargan de disfrutar el ahora, así como del amor que los rodea: “Yo creo que el amor mueve montañas, el amor a uno mismo es la base principal para cualquier cosa, si han visto cambios en mí es porque me tengo amor, porque de no ser así cómo puedo amar a alguien más”, contó a los medios.

Bajo esta misma tesitura, Rafael Amaya habló sobre su “renacer de las cenizas” tras haber vencido las adicciones gracias al proceso de rehabilitación que vivió. El actor destacó que volver a dar vida a ‘Aurelio Casillas’ es un regalo que valora.

“Estoy muy agradecido con la vida….Todavía traigo la tensión del personaje, ahorita estoy intentando ser más Rafael que ‘Aurelio’, pero ahí vamos…“, detalló.

Para finalizar, Rafael Amaya aseguró que para él no pasan desapercibidas aquellas personas que se mantuvieron firmes a su lado durante su proceso de rehabilitación, ya que no es tarea fácil.

“Estoy muy agradecido (…) con los que me han apoyado, con los que me han visto crecer, me han visto caer y levantarme, y por eso estamos aquí, porque me levanté, siento que se los debía a ellos, al público y es una bonita manera de cerrar un ciclo“, confesó.

