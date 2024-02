Biden respalda acuerdo bipartidista de seguridad nacional y migración: “Estoy listo para asegurar la frontera”

El presidente Joe Biden manifestó su apoyo al Acuerdo de Seguridad Nacional Bipartidista del Senado, publicado este domingo, el cual contempla leyes de inmigración y asilo más estrictas para controlar la crisis en la frontera, así como un gasto suplementario para apoyar a los aliados de Estados Unidos, incluyendo a Ucrania e Israel.

“Durante demasiado tiempo, décadas atrás, el sistema de inmigración ha estado quebrado. Es hora de arreglarlo. Es por eso que hace más de dos meses ordené a los miembros de mi administración que trabajaran con un grupo bipartidista de senadores para, finalmente, abordar seriamente el tema”, señaló Biden en un comunicado luego de que se dio a conocer finalmente el proyecto de ley que lleva meses de sicusión en el Senado.

El mandatario indicó que el acuerdo bipartidista de seguridad nacional incluye las reformas fronterizas más duras y justas en décadas. “Lo apoyo firmemente”, puntualizó.

“Hará que nuestro país sea más seguro, nuestra frontera será más segura, tratará a las personas de manera justa y humana y al mismo tiempo preservará la inmigración legal, en consonancia con nuestros valores como nación”, agregó Biden.

Explicó que como presidente, el acuerdo le daría una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada, además, hará que el proceso de asilo sea más justo y eficiente, acelerará los permisos de trabajo para que aquellos que están en EE.UU. y califican puedan llegar a trabajar más rápidamente, creará más oportunidades para que las familias se reúnan y garantizará que los niños pequeños no acompañados más vulnerables tengan representación legal remunerada.

“Proporcionará los recursos que he solicitado repetidamente para asegurar la frontera agregando agentes de la patrulla fronteriza, jueces de inmigración, oficiales de asilo y máquinas de inspección de última generación para ayudar a detectar y detener el flujo de fentanilo. Si bien este acuerdo no aborda todo lo que yo hubiera deseado, estas reformas son esenciales para hacer que nuestra frontera sea más ordenada, segura, justa y humana”, señaló.

Asimismo, el acuerdo bipartidista de seguridad nacional también “permite a Estados Unidos continuar con nuestro trabajo vital, junto con socios de todo el mundo, para defender la libertad de Ucrania y apoyar su capacidad de defenderse contra la agresión de Rusia. Como he dicho antes, si no detenemos el apetito de Putin por el poder y el control en Ucrania, no se limitará sólo a Ucrania y los costos para Estados Unidos aumentarán. Este acuerdo también proporciona a Israel lo que necesita para proteger a su pueblo y defenderse de los terroristas de Hamás. Y proporcionará asistencia humanitaria vital para el pueblo palestino”.

Biden también envió un mensaje a los republicanos de la Cámara de Representantes, quienes representan la mayor amenaza para la aprobación del acuerdo, que se espera se discuta esta semana.

“Ahora, los republicanos de la Cámara de Representantes tienen que decidir. ¿Quieren solucionar el problema? ¿O quieren seguir jugando a la política con la frontera? He tomado mi decisión. Estoy listo para resolver el problema. Estoy listo para asegurar la frontera. Y también lo es el pueblo estadounidense”, dijo.

Añadió: “Sé que tenemos nuestras divisiones en casa, pero no podemos permitir que la política partidista se interponga en nuestras responsabilidades como gran nación. Me niego a permitir que eso suceda. En momentos como estos, tenemos que recordar quiénes somos. Somos los Estados Unidos de América y no hay nada, nada más allá de nuestra capacidad si lo hacemos juntos”.

Insto al Congreso a unirse y aprobar rápidamente el acuerdo bipartidista. “Tráelo a mi escritorio para que pueda firmarlo y convertirlo en ley inmediatamente”, finalizó.

Sigue leyendo

–Grupo bipartidista del Senado alcanzó un acuerdo sobre seguridad fronteriza e inmigración

–Senado acuerda proyecto para endurecer vigilancia en la frontera y de asilo; incluye ayuda para Ucrania e Israel

–Trump exhorta a su partido a no aceptar un acuerdo fronterizo a menos que le den todo lo que pide