Daddy Yankee celebró su cumpleaños en estadio de los Marlins de Miami

Daddy Yankee celebró su cumpleaños 47 de acompañado por una multitud. El cantante puertorriqueño festejo el día de su nacimiento en el LoanDepot Park, en Miami, donde se celebra la Serie del Caribe de este año.

El sábado, durante el juego entre Puerto Rico y República Dominicana, el cantante fue sorprendido con un pastel de cumpleaños a la vez que por los altavoces del estadio lo felicitaban y la multitud que aplaudía y gritaba de emoción.

Asimismo, Daddy Yankee compartió un video en su cuenta de Instagram de una breve celebración improvisada con hamburguesa y palomitas de maíz. “¿Adivinen quién está de cumpleaños hoy?”, escribió.

En la primera parte del video se ve al artista rodeado de sus amigos y familiares cantando cumpleaños con una hamburguesa y palomitas de maíz en el estadio, luego se ve al cantante, ya en casa, con un pastel de zanahoria celebrando su día.

“Me cantaron a las mismas 12 am con un hamburger y popcorn, me reí mucho pero estaba sufriendo por dentro. Luego arreglaron y me tenían el verdadero bizcocho ready! Qué el Señor las reprenda de tanta maldad! Gracias por sus buenos deseos, que DIOS LOS BENDIGA A TODOS!”, agregó el intérprete de “Gasolina” en la publicación.

El post de cumpleaños de Daddy Yankee se llenó de comentarios y mensajes de felicitaciones de fanáticos y amigos artistas como Prince Royce, Chyno Miranda, Luis Fonsi, Wisin, entre muchos otros.

Hace un par de semanas, el cantante celebró el cumpleaños de su esposa, Mireddys González, con una fiesta sorpresa disipando los rumores de separación entre la pareja.

En ese momento, compartieron un video en el que se ve a González entrar a un salón junto al cantante, en el que fue sorprendida por un grupo de personas que se presume se trataron de familiares y amigos.

Retiro de la música

El año pasado, Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras concluir su quinto y último concierto de la gira La Meta en Puerto Rico.

En ese momento, el cantante sorprendió a su audiencia al revelar su decisión de comenzar una nueva etapa en su vida dedicada por completo a su fe en Cristo.

El cantante dio un emotivo discurso en el que compartió su experiencia de transformación espiritual con los miles de espectadores en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. “Este día para mí es el más importante de mi vida”, dijo.

