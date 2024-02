Eddie Hearn quiere que Canelo Álvarez pelee con Munguía o Benavídez en mayo y no con Jermall Charlo

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, quiere que Saúl ‘Canelo’ Álvarez pelee con David Benavídez o Jaime Munguía el cinco de mayo y no con Jermall Charlo porque no cree que genere números como el primer duelo con su hermano gemelo.

En una entrevista con FightHype, Hearn expresó que no le gusta para nada que enfrente a Charlo a continuación porque aún no está a tono, mientras que las peleas contra Benavídez, Munguía o hasta el mismo Edgar Berlanga tienen mayor atractivo y generarían buenas ganancias.

“Él peleará contra cualquiera y, al mismo tiempo, es un hombre de negocios. (…) Simplemente no me gusta la pelea de (Jermall) Charlo (por Canelo). No hace números como la primera pelea contra el otro hermano. La pelea (contra Jermell en septiembre pasado) no fue un evento y Charlo ha estado fuera durante dos años”, dijo.

Jermall Charlo es el favorito para enfrentar a Canelo Álvarez el cinco de mayo. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

“Benavídez-Canelo es una pelea enorme. También lo es Munguía-Canelo. Esa es una pelea realmente divertida. Tienes a un mexicano joven y fresco que hará todo lo posible para ganarle a un gran mexicano libra por libra (Canelo). Probablemente el mejor peleador mexicano de todos los tiempos. Edgar (Berlanga) tiene que hacer una declaración el 24 de febrero, pero al mismo tiempo, Puerto vs. México agota las entradas en cualquier lugar de la costa oeste, particularmente en San Diego. También se agotan las entradas del Madison Square Garden en la sala grande”, aseguró.

A pesar de que los fanáticos y expertos del boxeo quieren ver ala campeón indiscutido de peso supermediano contra Jaime Munguía o David Benavídez, -según Salvador Rodríguez de ESPN- Canelo Álvarez podría enfrentar a Jermall Charlo el cinco de mayo y a Terence Crawford en septiembre, aunque el tapatío aún no ha confirmado ningún oponente para su regreso este 2024.

Cabe destacar que Charlo no milita en la división de las 168 libras y solo ha peleado una vez desde su regreso tras más de dos años inactivo, por lo que muchos creen que el estadounidense no está al 100% para una pelea de nivel con el mexicano. Además, a Canelo Álvarez se la ha criticado por preferir duelos con peleadores de divisiones más bajas que contra los contendientes en su propia categoría como Benavídez (retador obligatorio por el Consejo Mundial de Boxeo) o Munguía.

David Benavídez tiene más de dos años esperando una oportunidad con Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, Jermall Charlo, de 33 años, volvió a la acción desde su última pelea en junio de 2021, cuando derrotó a Juan Macías Montiel, y tuvo éxito en el cuadrilátero ante José Benavídez Jr. El campeón estadounidense de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 33 peleas con 22 nocauts.

