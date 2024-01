Padre de David Benavídez critica a Canelo Álvarez por interés en Jaime Munguía y Jermall Charlo

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, criticó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por preferir una pelea con Jaime Munguía y Jermall Charlo en lugar de enfrentar de una vez por todas a su hijo, retador oficial del mexicano.

En entrevista con Fight Hub, Benavídez Sr. mencionó que Munguía y Charlo no están al nivel para pelear en estos momentos con Canelo Álvarez, pero aun así el tapatío quiere enfrentarse con alguno de ellos porque afirma que le tiene miedo al Monstruo Mexicano.

“El habla mucha mier** sobre David, que no es bueno, que no ha hecho nada en su vida, pero esa es la pelea que todos quieren ver. Pero él (Canelo) sale con que quiere pelear con estos peleadores. Ustedes saben lo que ha estado haciendo Munguía, que en sus últimas cuatro peleas se ha visto realmente mal. Siempre lo lastiman y encuentra la forma de sobrevivir en la pelea y ganarla. Pero le han dado el triunfo en algunas peleas que no debió ganar”, dijo.

Canelo Álvarez podría enfrentar a Jaime Munguía o Jermall Charlo en su regreso el próximo cinco de mayo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“(Jermall Charlo) no está al nivel. Ha tenido muchos problemas. Regresó y le ganó bien a mi hijo (José Jr.), pero no creo que esté a ese nivel en este momento para competir con Canelo o David. Quizás tenga que hacer una pelea más e ir poco a poco en su regreso. Es un gran campeón, pero seamos honestos: no está 100 por ciento listo (…) Esos son los peleadores que Canelo está buscando ¿Por qué no quiere pelear con David Benavídez, el Monstruo Benavídez? Sabemos que tiene miedo, y que no quiere pelear con David”, agregó.

Desde hace más de dos de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si a partir de marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el CMB y le da la oportunidad que tanto ha buscado el Bandera Roja.

Cabe destacar que luego de su dominante victoria por nocaut sobre Demetrius Andrade, Benavídez desafió nuevamente a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano podría enfrentar a Jaime Munguía- retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, Jermall Charlo o Terence Crawford el cinco de mayo y al Monstruo Mexicano en septiembre, aunque el tapatío desmintió esta información y afirmó que estará revisando sus opciones para elegir al mejor oponente.

David Benavidez quiere conseguir este 2024 la esperada pelea con Canelo Álvarez. Foto: David Becker/Getty Images.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora quiere que el siguiente sea con el campeón azteca. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

