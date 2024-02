Exjugador del Manchester United vivió un año con Cristiano Ronaldo y reveló secreto del portugués

Anderson Luís de Abreu Oliveira, mejor conocido como Anderson, fue uno de los jugadores brasileños que vivió parte de su tiempo como jugador profesional en uno de los mejores clubes de todos los tiempos como el Manchester United en la Premier League de Inglaterra.

En un principio hizo vida y exhibió su talento en el Gremio de su país natal y en el FC Porto de Portugual y fue cuando el United le brindó una oportunidad; ganador del premio Golden Boy en el 2008, galardón que se le otorga al mejor jugador joven del planeta, nunca pudo explotar todo su potencial y finalmente puso fin a su carrera en 2019 luego de jugar en Turquía en la plantilla del Adana Demirspor.

Sin embargo, en su estancia por los ‘Diablos Rojos’ del Manchester United pudo compartir con una de las figuras más grandes que alguna vez haya jugado fútbol, el portugués Cristiano Ronaldo, y esto fue algo que marcó la carrera del jugador brasileño.

Ronaldo es mucho más de lo que se ve en el campo de juego

Su llegada a Inglaterra se dio en el año 2007 e hizo vida en la misma hasta 2014. “En cuanto llegué fui a casa de Cristiano. Le estoy muy agradecido. Me adoptó. Con Nani vivimos en casa de Ronaldo casi un año. Nos fuimos porque quisimos. Nos quedábamos allí por él. No gastamos nada. Nani y yo, para no ser tacaños, teníamos que hacer al menos un mercado. El tipo nos llevaba a entrenar, nos daba de comer, cocinaba para nosotros. Había una piscina dentro y fuera de la casa, un jacuzzi y una pista de tenis”, relató en charla con el medio brasileño Globo Esporte, dejando saber el lado más caritativo y bondadoso del ilustre jugador del Al Nassr de Arabia, uno que poca gente conoce y que es opacado por el perfil altamente competitivo y seguro de sí mismo que el portugués exhala de sí mismo.

Anderson también se enfocó en destacar lo disciplinado y competitivos que eran las sesiones de entrenamiento con Cristiano: “Las prácticas eran a las 9.30 de la mañana, pero a veces teníamos que ir a las 6.30 porque Ronaldo salía a esa hora hacia el club e íbamos con él. Mientras él entrenaba, Nani y yo dormíamos en las camillas. Si yo tuviera un cinco por ciento de la mentalidad de CR7, estaría entre los 20 mejores centrocampistas de la época. Ese lado brasileño mío se interpuso… Pensar que lo has ganado todo y que todo está solucionado. No querer un poco más”.

Lo ganó todo con el Manchester United

Durante su paso por el United, Anderson levantó un total de 12 campeonatos: cuatro Premier League, cuatro Community Shield, dos Copa de la Liga, una Champions League y un Mundial de Clubes. “En nuestro equipo había jugadores guapos, feos, vagos, perfectos… había una mezcla de equipos ganadores. Por aquel entonces ni siquiera teníamos Instagram. Si hubiéramos tenido Instagram, habríamos estado jodidos. Porque hacíamos muchas tonterías. Pero lo solucionamos por dentro”.

Los tiempos actuales en el Manchester United no son los mejores, al menos no si se comparan con los de la época donde Anderson y Cristiano coincidieron bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson: “El United actualmente es un desastre. Hoy en día, los clubes pequeños van a Old Trafford y no tienen miedo. Hoy, el club no sabe qué entrenador va a tener, quién manda, es un lío… Manchester a veces contrata muy mal. Si vas a pagar 100 millones por un jugador, paga por Neymar. Un jugador que va a marcar la diferencia. El Manchester paga 70, 80, 90 millones por jugadores que no tienen sentido. Creo que el club está tan desesperado que cualquiera vale una millonada”.

Para cerrar la conversación, Anderson se expresó sobre la manera en cómo se trató a Ronaldo en su vuelta al United y cómo terminó todo: “Cuando Cristiano volvió… hombre, es Cristiano Ronaldo. Protégelo. Hoy Cristiano lleva 50 goles. ‘Ah, pero es Arabia Saudita’, pero tiene 50 goles. De tres oportunidades, marcará dos, eso es un hecho. Y cualquiera que juegue contra él tiene miedo. Y hoy nadie tiene miedo de jugar contra el Manchester. Saben que el Manchester recibe paliza tras paliza. Ronaldo llegó en un momento en el que el Manchester estaba construyendo y le dijeron: ‘Ponte a ello’. Y marcó 25 goles. Y luego se fue. Hay algo que no funciona”, concluyó Anderson.

En su estancia en el Manchester United, Anderson también tuvo el honor de hacer equipo con jugadores de la talla de Wayne Rooney, el argentino Carlos Tevez, Ryan Giggs y Paul Scholes.

