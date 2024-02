Billie Eilish obtiene el Grammy por “Mejor Canción”

Billie Eilish se alzó con el Grammy 2024 en la categoría de “mejor canción”, bajo una fuerte competencia con grandes exponentes del pop como las solistas Taylor Swift, Dua Lipa, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo o Lana del Rey, artistas reconocidas a nivel mundial.

La canción acredora del Grammy “What Was I Made For?”, de Billie Eilish ha ganado diversos premios. Hasta el momento se ha hecho con el Hollywood Music in Media Awards; Variety’s Hitmakers; Denver Film Critics Society; Georgia Film Critics Association; Santa Barbara International Film Festival, entre muchos otros.

Billie Eilish ganó dos premios Grammy 2024. El primero fue el de la Mejor Canción escrita por un Medio Visual, y el segundo Mejor Canción del Año. El siguiente premio que buscará Billie Eilish seré el Oscar por “What Was I Made For?”, donde parte como la favorita, tras ganar el Globo de Oro.

En la categoria Mejor Canción del Año competió contra:

‘A&W’ – Lana Del Rey

‘Anti-Hero’ – Taylor Swift

‘Butterfly’ – Jon Batiste

‘Dance The Night’ – Dua Lipa

‘Flowers’ – Miley Cyrus

‘Kill Bill’ – SZA

‘Vampire’ – Olivia Rodrigo

Billie Eilish rindió homenaje a Barbie

Billie Eilish sorprendió a la audiencia de los Grammy y rindió homenaje a Barbie de una manera espectacular al presentar su exitoso sencillo What Was I Made For?, le valió otro Grammy a su colección de éxitos, sino que también capturó la atención de los asistentes a la premiación con un estilo de Barbie Poodle Parade de 1965.

La elección de Eilish de vestirse como Barbie Poodle Parade resaltó entre los asistentes, recreó a la perfección el atuendo característico de la muñeca. El conjunto incluía un saco largo con un llamativo patrón de tartán verde y un forro rosa, complementado con un vestido midi de corte A en tono verde lima sobre un suéter de cuello alto de color rosa vibrante. Para añadir un toque final, optó por un pañuelo rosa brillante, zapatos de tacón negros brillantes y gafas de sol negras con forma de ojo de gato.

El tributo a Barbie de Billie Eilish siguió los pasos de Margot Robbie, estrella de la película Barbie, quien causó sensación el año pasado al recrear varios looks icónicos de la muñeca en la gira de prensa de la película.

Billie Eilish fue nominada en seis categorías en los Grammy, incluyendo Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Pop Solista, Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo y Mejor Video Musical. Además de su impactante actuación y su premio por “What Was I Made For?”, Eilish, junto con su hermano Finneas, aceptó el premio a la Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

Lista de ganadores premios Grammy 2024

Mejor interpretación pop solista

Flowers-Miley Cyrus (Ganadora)

Paint the Town Red- DojaCat

What Was I Made For?-Billie Eilish

Vampire-Olivia Rodrigo

Anti-Hero-Taylor Swift

Mejor álbum pop vocal

Chemistry- Kelly Clarkson

Endless Summer Vacation- Miley Cyrus

GUTS-Olivia Rodrigo

Subtract-Ed Sheeran

Midnights-Taylor Swift (Ganadora)

Mejor canción

A&W-Lana Del Rey

Anti-Hero-Taylor Swift

Butterfly-Jon Batiste & Dan Wilson

Dance The Night – Dua Lipa

Flowers-Miley Cyrus

Kill Bill-SZA

Vampire-Olivia Rodrigo

What Was I Made For?-Billie Eilish (Ganadora)

Mejor grabación

Worship – Jon Batiste

Not Strong Enough – Boygenius

Flowers – Miley Cyrus (Ganadora)

What Was I Made For? – Billie Eilish

On My Mama – Victoria Monét

Vampire – Olivia Rodrigo

Anti-Hero – Taylor Swift

Kill Bill – SZA

Mejor álbum

Midnights – Taylor Swift (Ganadora)

SOS – SZA

World Music Radio – Jon Batiste

The record – Boygenius

Endless Summer Vacation- Miley Cyrus

Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey

The Age Of Pleasure – Janelle Monáe

GUTS – Olivia Rodrigo

Mejor nuevo artista

Gracie Abrams

Fred again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét (Ganadora)

The War and Treaty

Productor del año

Jack Antonoff (Ganador)

Dernst “D’Mile” Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Compositor del año

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Justin Tranter

Shane McAnally

Theron Thomas (Ganador)

Mejor canción R&B

Angel-Halle

Back to Love-Robert Glasper featuring SiR & Alex Isley

ICU-Coco Jones

On My Mama- Victoria Monét

Snooze- SZA (Ganadora)

Mejor álbum country

Rolling Up The Welcome Mat-Kelsea Ballerini

Brothers Osborne- Brothers Osborne

Zach Bryan-Zach Bryan

Rustin’ In The Rain-Tyler Childers

Bell Bottom Country- Lainey Wilson (Ganadora)

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Thousand Miles – Miley Cyrus ft. Brandi Carlile

Candy Necklace – Lana Del Rey ft. Jon Batiste

Never Felt So Alone – Labrinth ft. Billie Eilish

Karma – Taylor Swift ft. Ice Spice

Ghost in the Machine – SZA ft. Phoebe Bridgers (Ganador)

Mejor grabación de Pop Dance

Baby Don’t Hurt Me/ David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray

Miracle/ Calvin Harris, Ellie Goulding

Padam Padam/ Kylie Minogue (Ganador)

One In A Million/ Bebe Rexha & David Guetta

Rush/ Troye Sivan

Mejor Álbum Música Mexicana

Bordado a Mano- Ana Bárbara

La Sánchez-Lila Downs

Motherflower- Flor de Toloache

Amor Como en las Películas de Antes- Lupita Infante

Génesis- Peso Pluma (Ganador)

Mejor Álbum Tropical Latino

Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)- Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta (Ganador)

Voy a Ti-Luis Figueroa

Niche Sinfónico- Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

Vida- Omara Portuondo

Mimy & Tony-Tony Succar, Mimy Succar

Escalona Nunca Se Había Grabado Así-Carlos Vives

Mejor canción de rap

Attention- Doja Cat (Ganador)

Barbie World-Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua

Just Wanna Rock-Lil Uzi Vert

Rich Flex-Drake & 21 Savage

SCIENTISTS & ENGINEERS-Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane

Mejor presentación de rap melódico

Sittin’ On Top Of The World- Burna Boy Featuring 21 Savage

Attention-Doja Cat

Spin Bout U-Drake & 21 Savage

All My Life-Lil Durk Featuring J. Cole (Ganador)

Low-SZA

Mejor álbum rap

Her Loss- Drake & 21 Savage

MICHAEL- Killer Mike (Ganador)

HEROES & VILLIANS-Metro Boomin

King’s Disease III-Nas

UTOPIA-Travis Scott

Mejor interpretación rap

The Hillbillies-Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

Love Letter-Black Thought

Rich Flex-Drake & 21 Savage

SCIENTISTS & ENGINEERS-Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane (Ganador)

Players-Coi Leray

Mejor álbum R&B

Girls Night Out-Babyface

What I Didn’t Tell You (Deluxe)-Coco Jones

Special Occasion-Emily King

JAGUAR II-Victoria Monét (Ganador)

CLEAR 2: SOFT LIFE EP-Summer Walker

Mejor álbum tradicional de Blues

Ridin’-Eric Bibb

The Soul Side Of Sipp- Mr. Sipp

Life Don’t Miss Nobody- Tracy Nelson

Teardrops For Magic Slim Live At Rosa’s Lounge- John Primer

All My Love For You-Bobby Rush (Ganador)

Mejor álbum contemporáneo de Blues

Death Wish Blues-Samantha Fish And Jesse Dayto

Healing Time-Ruthie Foster

Live In London-Christone “Kingfish” Ingram

Blood Harmony- Larkin Poe (Ganador)

LaVette!-Bettye LaVette

Mejor interpretación de raíces americanas

Butterfly-Jon Batiste

Heaven Help Us All-The Blind Boys Of Alabama

Inventing The Wheel-Madison Cunningham

You Louisiana Man-Rhiannon Giddens

Eve Was Black-Allison Russell (Ganadora)

Mejor interpretación Americana

Friendship-The Blind Boys Of Alabama

Help Me Make It Through The Night-Tyler Childers

Dear Insecurity-Brandy Clark Featuring Brandi Carlile (Ganador)

King Of Oklahoma-Jason Isbell And The 400 Unit

The Returner-Allison Russell

Mejor canción de raíces americanas

Blank Page-The War And Treaty

California Sober-Billy Strings Featuring Willie Nelson

Cast Iron Skillet-Jason Isbell And The 400 Unit (Ganador)

Dear Insecurity-Brandy Clark Featuring Brandi Carlile

The Returner-Allison Russell

Mejor álbum americano

Brandy Clark-Brandy Clark

The Chicago Sessions-Rodney Crowell

You’re The One-Rhiannon Giddens

Weathervanes-Jason Isbell And The 400 Unit (Ganador)

The Returner-Allison Russell

Mejor canción country

Buried-Brandy Clark

I Remember EverythinG- Zach Bryan Featuring Kacey Musgrave

In Your Love-Tyler Childer

Last Night-Morgan Wallen

White Horse-Chris Stapleton & Dan Wilson, Chris Stapleton (Ganador)

Mejor interpretación solista de country

In Your Love-Tyler Childers

Buried-Brandy Clark

Fast Car-Luke Combs

The Last Thing On My Mind-Dolly Parton

White Horse-Chris Stapleton (Ganador)

Mejor álbum de audio inmersivo

Act 3 (Immersive Edition)-Ryan Ulyate

Blue Clear Sky- George Strait

The Diary Of Alicia Keys-Alicia Keys (Ganadora)

God Of War Ragnarök (Original Soundtrack)-Bear McCreary

Silence Between Songs-Madison Beer

Mejor película musical

Moonage Daydream-David Bowie (Ganador)

How I’m Feeling Now-Lewis Capaldi

Live From Paris, The Big Steppers Tour-Kendrick Lamar

I Am Everything-Little Richard

Dear Mama-Tupac Shakur

Mejor video musical

I’m Only Sleeping-The Beatles (Ganador)

In Your Love-Tyler Childers

What Was I Made For-Billie Eilish

Count Me Out-Kendrick Lamar

Rush-Troye Sivan

Mejor canción escrita para un audiovisual

Barbie World-Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua

Dance The Night- Dua Lipa

I’m Just Ken-Ryan Gosling

Lift Me Up-Rihanna

What Was I Made For?-Billie Eilish (Ganadora)

Mejor soundtrack para un audiovisual

Oppenheimer-Ludwig Göransson (Ganadora)

Barbie-Mark Ronson & Andrew Wyatt

Black Panther: Wakanda Forever-Ludwig Göransson

The Fabelmans- John Williams

Indiana Jones and the Dial of Destiny- John Williams

Mejor compilación de un sountrack para un audiovisual

AURORA-Daisy Jones & The Six

Barbie (Ganador)

Black Panther: Wakanda Forever

Guardians of the Galaxy, Vol. 3

Weird: The Al Yankovic Story-Weird Al Yankovic

Mejor álbum dance/ electrónico

Playing Robots Into Heaven-James Blake

For That Beautiful Feeling- The Chemical Brothers

Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)-Fred again (Ganador)

Kx5-Kx5

Quest For Fire- Skrillex

Mejor grabación dance/electronica

Blackbox Life Recorder 21F-Aphex Twin

Loading/ James Blake

Higher Than Ever Before-Disclosure

Strong-Romy & Fred again

Rumble-Skrillex, Fred again & Flowdan (Ganador)

Mejor canción rock

Angry-The Rolling Stone

Ballad Of A Homeschooled Girl-Olivia Rodrigo

Emotion Sickness-Queens Of The Stone Age

Not Strong Enough-boygenius (Ganador)

Rescued-Foo Fighters

Mejor interpretación rock

Sculptures Of Anything Goes-Arctic Monkeys

More Than A Love Song-Black Pumas

Not Strong Enough- Boygenius (Ganador)

Rescued-Foo Fighters

Lux Æterna-Metallica

Mejor álbum rock

But Here We Are – Foo Fighters

Starcatcher – Greta Van Fleet

72 Seasons – Metallica

This Is Why – Paramore (Ganador)

In Times New Roman… – Queens of the Stone Age

Mejor interpretación metal

Bad Man-Disturbed

Phantom Of The Opera-Ghost

72 Seasons- Metallica (Ganador)

Hive Mind-Slipknot

Jaded-Spiritbox

Mejor interpretación música alternativa

Belinda Says-Alvvays

Body Paint-Arctic Monkey

Cool About It-boygenius

A&W-Lana Del Rey

This Is Why-Paramore (Ganador)

Mejor álbum música alternative

The Car-Arctic Monkeys

The Record-boygenius (Ganador)

Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd-Lana Del Rey

Cracker Island-Gorillaz

I Inside The Old Year Dying-PJ Harvey

Mejor Álbum Rock o Alternativo Latino

Martínez – Cabra

Leche de Tigre – Diamante Electrónico

Vida cotidiana- Juanes (Ganador)

De Todas las Flores – Natalia Lafourcade (Ganadora)

EADDA9223 – Fito Paez

Mejor Álbum Pop Latino

La Cuarta Hoja-Pablo Alborán

Beautiful Humans, Vol. 1-AleMor

A Ciegas-Paula Arenas

La Neta-Pedro Capó

Don Juan-Maluma

X Mí (Vol. 1)- Gaby Moreno (Ganadora)

Álbum de Música Urbana

Saturno – Rauw Alejandro

Mañana será bonito – Karol G (Ganadora)

Data – Tainy

Mejor Álbum R&B progresivo

Since I Have A Lover- 6LACK

The Love Album: Off The Grid- Diddy

Nova- Terrace Martin And James Fauntleroy

The Age Of Pleasure- Janelle Monáe

SOS- SZA (Ganador)

