Billie Eilish perdió más de 100.000 seguidores en Instagram luego de hablar de su sexualidad

En los últimos días, Billie Eilish ha perdido más de 100.000 seguidores en Instagram. ¿La razón? Desde que confirmó en una entrevista con Variety que se sentía atraída por las mujeres el número de cuentas que la seguía empezó a disminuir.

La cantante estadounidense pasó de tener 110.256.321 seguidores el pasado 30 de noviembre a tener 110.112.396 para el 4 de diciembre, lo que representa una pérdida de 143.925 seguidores.

En una entrevista publicada por Variety mencionó que sentía atracción hacia las mujeres. “Las amo tanto”, dijo. “Las amo como personas. Me atraen como personas. Me siento atraída por ellas de verdad… Me siento atraída físicamente por ellas. Pero también me intimidan mucho ellas, su belleza y su presencia”.

¿Billie Eilish “salió del closet”?

Lo que nunca pensó la cantante es que las personas tomarían sus declaraciones como su “salida del closet”.

“No sabía, pero pensé, ¿no era obvio?”, dijo la intérprete de “Bad Guy” durante la alfombra roja del Variety Hitmakers Brunch, donde ella y su hermano Finneas recibieron el premio a la Canción del Año por “What Was I Made For?”, parte de la banda sonora de Barbie.

“No me percaté de que la gente no lo sabía”, añadió.

Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: "I didn't realize people didn't know!" | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp — Variety (@Variety) December 2, 2023

La cantante aseguró que no cree en el concepto de “salir del closet”. “Me pregunto: ¿por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups”, dijo

Al leer el artículo de Variety Billie Eilish se dio cuenta de sus declaraciones se podían interpretar como una “salida del closet”. “Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, así que es genial que lo sepan. Pero estoy nerviosa al hablar de eso”, aseguró.

Billie Eilish criticó a Variety

A pesar de que la cantante se mostró con buena actitud en la alfombra roja durante la breve entrevista sobre su sexualidad a las horas expresó su enojo hacia la revista por haberla obligado a hablar de algo que no quería.

“Gracias a Variety por mi premio y también por obligarme a confesar cosas en una alfombra roja a las 11 de la mañana, en vez de hablar de cualquier otra cosa más importante. Me gustan los chicos y las chicas, déjenme en paz al respecto por favor, porque literalmente a nadie le importa ‘como fui hecha”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto de sus piernas.

Con tan solo 21 años de edad, la vida amorosa de Eilish ha sido foco de algunos titulares, a pesar de que siempre intentó ser lo más reservada posible con su vida privada.

En el documental El mundo está un poco borroso, de Apple TV, se narra el ascenso repentino a la fama de la joven cantautora y se nombra el apodo con el que ella llamaba a Brandon Quention Adams, a quien se refiere como Q y quien fue su pareja.

En un momento del documental, también se habla de la ruptura de ambos. “Simplemente no era feliz. No quería las mismas cosas que él quería. Y creo que eso no era justo para él”, explicó Eilish.

