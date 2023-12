Billie Eilish sale del clóset y reflexiona sobre la presión en la industria del entretenimiento

La reconocida cantante Billie Eilish reveló abiertamente su atracción hacia las mujeres en una reciente entrevista con Variety, marcando un hito al salir del clóset y abordar públicamente su sexualidad. Eilish compartió sus pensamientos sobre el desafío de ser mujer en la industria del entretenimiento, donde la presión y la atención constantes pueden complicar la vida personal.

La artista expresó que siempre asumió que su orientación era evidente, por lo que nunca sintió la necesidad de hacer un anuncio formal. En la conversación, admitió vivir con la percepción de que no le cae bien a otras mujeres, aunque reconoció tener conexiones profundas con amigas y familiares. Destacó su afecto hacia ellas, describiéndolas como personas que le atraen tanto emocional como físicamente.

En particular, Eilish compartió su aprecio y atracción por las mujeres, pero también señaló sentirse intimidada por su belleza y presencia. Este aspecto de su vida personal, hasta ahora privado, emergió en la entrevista, donde la cantante abordó abiertamente sus sentimientos y experiencias.

El tema resurgió en una alfombra roja del evento de Variety el 2 de diciembre, cuando le preguntaron a Billie Eilish sobre si había considerado conscientemente salir del clóset en esa entrevista específica. La cantante respondió que no lo hizo deliberadamente y expresó su sorpresa al darse cuenta de que la gente no lo sabía. A pesar de no haber planeado hacer una declaración formal, Eilish compartió su emoción al reconocer que su verdad ahora es conocida públicamente.

Billie Eilish explica el significado de su canción en Barbie

Billie Eilish y Finneas se enfrentaron al desafío de componer una canción para la película de Barbie, encomendados por la directora y coguionista Greta Gerwig, así como por Mark Ronson, responsable de la banda sonora principal. En ese momento, solo se disponía de los primeros 30 minutos de la película y algunas secuencias sin editar.

La escena que más impactó a la ganadora del Grammy fue aquella en la que la protagonista se encuentra con la creadora de la muñeca en un abismo blanco y se toman de las manos, un momento que la conmovió hasta las lágrimas. A raíz de este momento emotivo, Billie Eilish y su hermano se embarcaron en la creación de la canción “What Was I Made For?”, la única balada de la banda sonora de Barbie, que mayormente se compone de temas bailables y alegres.

La cantante buscaba transmitir los verdaderos sentimientos que evoca el desenlace de la película, identificándose profundamente con la historia de la muñeca. En una extensa entrevista con Variety, la pareja recordó las reacciones mixtas que suscitó la revelación de “What Was I Made For?”. La balada, presentada al final del proceso de divulgación de la banda sonora, generó sorpresa en un público que ya había disfrutado del éxito veraniego “Dance The Night” de Dua Lipa, una canción que parecía encapsular mejor la esencia de la historia de Barbie.

Billie Eilish compartió que en aquel momento, la percepción general era que Barbie representaba una narrativa ligera y divertida, lo que generó desconcierto ante la inclusión de una canción más melancólica en la banda sonora. Sin embargo, Eilish reconoció la complejidad emocional de la historia y la importancia de plasmar el clímax entre Ruth y Barbie con una pieza tranquila y reflexiva. Finneas, en cuanto a la composición musical, destacó el papel central del piano y la necesidad de equilibrar versatilidad y melancolía en la melodía.

Esta experiencia demuestra cómo la colaboración entre Billie Eilish y Finneas resultó en una contribución musical significativa para una película que, en su complejidad, desafía las expectativas tradicionales asociadas a Barbie.

