Medicamento para perder peso Zepbound reduce la presión arterial alta en personas obesas

Un reciente estudio ha arrojado luz sobre un medicamento para bajar de peso, Zepbound (tirzepatida), al revelar beneficios adicionales para la salud más allá de la pérdida de peso y el control de la diabetes. Los resultados indican que este medicamento también podría ser una herramienta eficaz para combatir la hipertensión, ofreciendo una nueva perspectiva en la lucha contra las complicaciones cardiometabólicas asociadas con la obesidad.

La investigación, publicada en la revista Hypertension el 5 de febrero, fue liderada por el Dr. James de Lemos, presidente de cardiología del Centro Médico Southwestern de la UT en Dallas. Contrario a las expectativas iniciales centradas en la pérdida de peso, el estudio destacó la sorprendente reducción de la presión arterial sistólica en los pacientes que recibieron tirzepatida.

La tirzepatida actúa imitando dos hormonas del cuerpo que regulan la secreción y la sensibilidad a la insulina después de las comidas. Además de sus efectos conocidos para ralentizar la digestión, reducir el apetito y regular los niveles de azúcar en sangre, el medicamento ahora muestra una conexión inesperada con la mejora de la presión arterial.

En el estudio participaron 600 adultos con obesidad, a quienes se les asignó tomar un placebo o diferentes dosis de tirzepatida durante 36 semanas. Los resultados revelaron reducciones significativas en la presión arterial sistólica, el número más alto en una lectura de presión arterial, en los grupos que recibieron 5 mg, 10 mg y 15 mg de tirzepatida.

El Dr. de Lemos comentó sobre la relevancia de estos hallazgos, destacando que las medidas de presión arterial más bajas observadas con tirzepatida rivalizaron con las de muchos medicamentos para la hipertensión. Sin embargo, se enfatizó la necesidad de más investigaciones para determinar si la reducción de la presión arterial se debe al medicamento en sí o a la pérdida de peso de los participantes.

El Dr. Michael Hall, catedrático de medicina del Centro Médico de la Universidad de Mississippi, quien no participó en el estudio, expresó optimismo sobre estos resultados al afirmar que los nuevos medicamentos para bajar de peso no solo son eficaces para reducir el peso corporal, sino también para mejorar diversas complicaciones cardiometabólicas de la obesidad.

A pesar de estos hallazgos prometedores, se subrayó la necesidad de realizar más estudios para evaluar el impacto a largo plazo de Zepbound en eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos e insuficiencia cardíaca. Además, se plantea la pregunta crucial sobre qué sucede con la presión arterial cuando se suspende la tirzepatida.

El estudio, financiado por Eli Lilly and Co., el fabricante de tirzepatida, resalta la importancia de seguir explorando tratamientos que no solo aborden la obesidad, sino que también mitiguen las complicaciones relacionadas con el corazón. Estos avances podrían ofrecer esperanza a millones de personas que luchan contra la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, al proporcionar nuevas estrategias para reducir el riesgo de eventos cardiacos.

En Estados Unidos, la obesidad sigue siendo una preocupación de salud pública, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Con aproximadamente el 42.4% de los adultos estadounidenses considerados obesos, esta epidemia de salud representa un desafío persistente. La obesidad no solo está vinculada a problemas de salud física, como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, sino que también tiene consecuencias significativas en la calidad de vida y los costos del sistema de atención médica.

Los CDC destacan que la obesidad afecta de manera desproporcionada a ciertos grupos demográficos y comunidades, exacerbando las disparidades de salud. La falta de acceso a alimentos saludables y oportunidades para la actividad física, así como factores socioeconómicos, contribuyen a esta crisis. Además, la obesidad en la infancia presenta un riesgo alarmante, ya que puede persistir en la edad adulta.

En este contexto, el descubrimiento de que Zepbound no solo aborda la pérdida de peso, sino también la presión arterial, podría representar un avance crucial en la lucha contra la obesidad en Estados Unidos. Estos hallazgos podrían motivar la investigación de enfoques integrales que aborden no solo la obesidad misma, sino también sus complicaciones relacionadas, ofreciendo una perspectiva prometedora en la búsqueda de soluciones efectivas para esta creciente crisis de salud pública.

