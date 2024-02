Lionel Messi dice que tiene “buenas sensaciones” pero sigue siendo duda para jugar en Japón

Lionel Messi dejó abierta la puerta a la posibilidad de saltar al terreno de juego este miércoles en la continuación de la pretemporada del Inter Miami que se medirá en un partido amistoso ante el Vissel Kobe de Japón.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación el astro argentino reveló que se siente mucho mejor de las molestias físicas que viene arrastrando. Un problema en el aductor habría sido el impedimento para que el capitán del cuadro de la MLS se perdiera el encuentro pasado.

La ausencia de Lionel Messi en el amistoso ante un combinado de estrellas de Hong Kong desató la ira de los aficionados asiáticos que mostraron su descontento al no haber podido ver a su ídolo participando en un partido que ganó el Inter Miami por 4-1 el domingo.

El argentino Lionel Messi durante una conferencia de prensa a su llegada a Tokio para la continuación de la gira de pretemporada que está llevando a cabo el Inter Miami. (FRANCK ROBICHON/EFE)

“Si soy honesto todavía no sé si podré jugar o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder hacerlo”, comentó la estrella argentina durante la conferencia de prensa que realizó el equipo norteamericano un día antes del encuentro ante el combinado japonés.

“Hoy (martes) a la tarde vamos a entrenar. La verdad es que tengo muy buenas sensaciones a comparación de días atrás y dependiendo de cómo me vaya veré si juego o no”, agregó el campeón del mundo con la Selección de Argentina en Qatar 2022.

El Inter Miami se encuentra en medio de una intensa gira de pretemporada en la que ya suman cinco partidos en los que tienen una victoria, un empate y tres derrotas: El Salvador (0-0), FC Dallas (1-0), Al-Hilal (4-3), Al-Nassr (6-0) y Hong Kong (1-4).

Los aficionados japoneses disfrutando de la presencia del astro argentino Lionel Messi durante uno de los entrenamientos del Inter Miami previo al partido amistoso ante el Vissel Kobe. (FRANCK ROBICHON/EFE)

Lamentó su ausencia ante Hong Kong

El domingo se vivieron momentos complicados en el partido que el Inter Miami ganó ante el equipo de estrellas de Hong Kong (1-4) debido a que el astro argentino Lionel Messi no jugó por problemas físicos, lo que causó molestias en la afición. El ocho veces ganador del Balón de Oro se pronunció al respecto.

“Lamentablemente son cosas del fútbol. En cualquier partido puede pasar que no podemos jugar. Siempre quiero participar, quiero jugar, sobre todo en estos partidos que viajamos tan lejos y la gente quiere ver nuestros partidos”, comentó el astro argentino sobre su ausencia.

Según los organizadores del partido se había llegado a un acuerdo para que Lionel Messi jugará al menos 45 minutos. Sin embargo, no pudo saltar al terreno debido a problemas físicos lo que generó el descontento de la afición que llegó a exigir la devolución del dinero que pagaron por su entrada.

Ahora el Inter Miami se medirá al Vissel Kobe en Japón para luego regresar a Estados Unidos en donde disputará su último amistoso de la pretemporada ante el cuadro argentino Newell’s Old Boy, donde Lionel Messi dio sus primeros pasos en el fútbol antes de marcharse a Barcelona.

